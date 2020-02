Apex Legends Seizoen 4, wat veranderd er nu dan?

Apex Legends is zo goed als een jaar oud en gaat inmiddels een vierde ranked seizoen inluiden. Dit seizoen begon gisteren in volle glorie en bracht veel verrassingen met zich mee.

Seizoen 4 komt met een nieuwe Battle Pass vol nieuwe skins, charms, finishers en ga zo maar door. Ook is er de introductie van Revenant, een nieuwe versie van World’s End en een nieuwe sniper.

Revenant

De nieuwe champion, Revenant, is een echte game-changer. Dit speelbare personage is anders dan we gewend zijn en een donker figuur om maar mee te beginnen. Hij kan een explosieve bol gooien die vijanden vertraagd en al hun abilities voor 10 seconden weghaalt. Ook kan hij een Death Totem neerzetten, die ervoor zorgt dat zijn teammaten respawnen als ze dood gaan. Deze Totem kan worden vernietigd en terwijl teammaten in de totem-mode zitten, kunnen ze niet healen.

Sentinel

De nieuwe sniper voor Apex Legends, Sentinel, is een bijzonder wapen. Op het eerste gezicht lijkt het net een reguliere sniper, niets is echter minder waar. De sniper kan worden gevuld met Shield Charges om meer damage te doen.

Season 4 ranked is zo ingedeeld, dat er een ‘split’ zal plaatsvinden in het midden van het seizoen. Split 1 speelt zich af in de vernieuwde World’s Edge, die deels verwoest is door Hammond Robotics. Deze eerste split duurt tot 23 maart. Vanaf 24 maart gaan we terug naar Kings Canyon, waar de tweede split tot 5 mei plaats zal vinden.

Rank tiers veranderen ook voor Apex spelers, want alleen de top 500 spelers krijgt nog maar de Predator rank, zo weet je pas echt of je tegen Shroud speelt of niet. Spelers die de vorige season ranked hebben gespeeld krijgen verschillende badges en weapon skins gebaseerd op hun rank in seizoen 3.

Lees de patch notes voor Apex Legends seizoen 4 hier! Laat ons weten wat jij van de nieuwe season vind in de reacties hier beneden.