Esports: LCS teams voor 2020 bekend

Begin van deze maand konden we de nieuwe rosters van de LEC aankondigen voor het jaar 2020. Vandaag gaan we daarmee verder met de teams in de LCS. Een aantal Europese spelers hebben de overstap gemaakt van Europa naar Noord Amerika. Hoewel het competitieve niveau in Europa hoger ligt, ligt het salaris plafond in Noord Amerika hoger. Dit en persoonlijke redenen zijn genoeg voor spelers om de stap over de grote oceaan te maken.

Zo kan de LCS spelers als Broxah en Kobbe verwelkomen. Broxah verruilt Fnatic voor Team Liquid. Dit is ook gelijk de enige wijziging bij Team Liquid. Kobbe maakt de overstap van Splyce naar Team Solo Mid. Team Solo Mid maakt sowieso een grote verandering. Dardoch neemt plaats in de jungle en als support komt Biofrost erbij. Enkel Broken Blade en Bjergsen blijven zitten. Immortals is terug van een jaar afwezigheid. sOAZ uit de gratie gevallen bij de Europese teams vind zijn nieuwe plek bij Immortals. Hij wordt vergezelt door Xmithie(jungle), Eika(mid), Altec(ADC) en Hakuho(support). IgNars terugkomst in de LEC was ook geen succes te noemen. Ook hij vertrekt naar Noord Amerika en gaat volgend jaar spelen bij FlyQuest. Hij speelt dan samen met V1per(top), Santorin(jungle), PowerOfEvil(mid) en WildTurtle(ADC).

In de LCS komen er nog twee oude bekende teamnamen terug. Evil Geniuses komt terug en haalt Jiizuke weg uit Europa. Hij zal worden vergezeld worden door Kumo(top), Svenskeren(jungle), Bang(ADC), Zeyzal(support). Dignitas is ook een oude bekende die terug komt. Bij Dignitas spelen volgend jaar Huni(top), Grig(jungle), Froggen(mid), Johnsun(ADC) en Aphromoo(support). We missen nog drie teams. CLG speelt volgend jaar met Ruin(top), Wiggly(jungle), Crown(mid), Stixxay(ADC) en Smoothie(support). Cloud9’s roster voor 2020 is Licorice(top), Blaber(jungle), Nisqy(mid), Zven(ADC), Vulcan(support). En de laatste team die volgend jaar ten strijden gaat is 100 Thieves. Hun roster bestaat uit Ssumday(top), Meteos(jungle), ry0ma(mid), Cody Sun(ADC) en Stunt(support).