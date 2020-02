Gelekt: The Division 2 keert terug naar New York

Het lijkt er op dat Tom Clancy’s The Division 2 in jaar 2 terug keert naar New York. Daarnaast ziet het er ook naar uit dat deze uitbreiding niet gratis wordt toegevoegd. Alle toegevoegde content in het eerste jaar verscheen wél gratis in de game.

Een nieuw hoofdstuk komt er aan voor The Division 2. Het eerste jaar zit er bijna op en het was me er eentje. De game werd aangevuld met nieuwe content en iedere speler kon hier gratis mee aan de slag. In jaar 2 zal The Division 2 spelers terug brengen naar New York, de locatie waar het eerste deel zich afspeelde. Ubisoft zal de uitbreiding later vandaag officieel onthullen, maar veel details zijn al uitgelekt.

De uitbreiding zal de naam ‘Warlords of New York’ dragen. In New York is een voormalige Division Agent met de naam Aaron Keener rogue gegaan. Hij wordt gesteund door vier erg talentvolle luitenants en hebben de grip op lager Manhatten. Deze groep vijanden zijn het grootste gevaar voor The Division tot nu toe. Spelers kunnen wederom solo of in co-op aan de slag met onder andere het volgende:

Een gloednieuw verhaal

Level 30 boost, om meteen de actie van Warlords of New York in te duiken

Een nieuwe open wereld: New York

Een op de schop gegooid voortgangssysteem met een level limiet van 40

Nieuwe tactische opties, exotische voorwerpen, wapens, uitrusting en vaardigheden

Uitgebreide endgame inclusief seizoenen die drie maanden duren

Volgens de lek krijgt de game ook een Ultimate Edition. Hiermee heb je direct toegang tot alle endgame specializations, de base game, de Warlords of New York uitbreiding, een level 30 boost, exclusieve missies en een aantal cosmetische extra’s zoals outfits en emotes.

Het is en blijft voorlopig een lek, maar met de informatie die Ubisoft al heeft vrijgegeven, inclusief de gedetailleerde gelekte info, lijkt het er inderdaad op dat we terug keren naar New York. De uitbreiding verschijnt in maart. Vanavond, 11 februari om 20:00 toont Ubisoft de uitbreiding.