G2 Esports verslaat rivaal Fnatic in de LEC

Ik ben Peter, gamer van kinds af aan. Ik schrijf momenteel het liefst over alles wat met Esports te maken heeft. Playstation Fanboy , PC gamer en een trouwe kijker van League of Legends Esports en andere Esports. Ik werk momenteel bij een AV bedrijf in Capelle aan den IJssel.. Naast gamen en Esports kijken, spendeer ik graag mijn tijd met mijn lieve vriendin en vrienden.