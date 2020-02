Playerunknown’s Battlegrounds komt met Team Deathmatch

Playerunknown’s Battlegrounds komt met de nieuwe patch update, 6.2. Een update vol leuke en nieuwe tweaks aan het populaire Battle Royale spel. Wij geven je een update van de tofste toevoegingen.

Want vanaf nu kan je aan de gang met de nieuwste modus van het spel, namelijk de Team Deathmatch. Een modus die nog niet bestond in Playerunknown’s Battlegrounds maar waar zeker menig speler op zat te wachten. Naast de Battle Royale kan je nu in teams van acht spelers tegen een ander team van acht spelers strijden om een Chicken Dinner. Deze hevige strijden strijd je op zeven verschillende mappen die we allemaal kennen als delen van bestaande mappen. We hoeven dus niet de omgeving opnieuw te leren kennen, zoals bij iedere nieuwe COD. Ieder spel duurt tien minuten en het is de bedoeling om zo snel mogelijk vijftig kills te halen met je team. Verder gelden alle regels voor een enig andere Team Deathmatch. Ontvang je voor vijf seconden geen damage, dan krijg je je HP terug. Je respawned als je bent gedood en assists en kills tellen beide voor je op. Verder gelden alle andere wapen regels van PUBG, qua bulletdrop van kogels en gebruik van wapens.

Verder zijn er uiteraard meer nieuwtjes rondom het spel met de update. Heb je wel eens wanneer je Playerunknown’s Battlegrounds speelt met je team je drop compleet mislukt? Je dropt te laat of het sturen gaan finaal mis? Wees niet getreurd, PUBG introduceert met deze update namelijk de parachute follow feature. Het is nu mogelijk om je teamgenoten automatisch te volgen met je parachute. Dus je hoeft nu niet meer af te dwalen naar een omliggend gebied wanneer de rest van je team landt in de stad en jij toevallig vette-chips-vingers hebt. Selecteer je teamgenoot en cancel wanneer jij dat wilt, je hoeft alleen even te rammen op je F.

Voor alle verdere Playerunknown’s Battlegrounds patch updates kijk je op de website van PUBG!