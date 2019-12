Star Wars Battlefront 2: The Rise of Skywalker – Trailer

Star Wars Battlefront 2 voegt vandaag een nieuwe DLC toe aan het spel. De nieuwe DLC heet Rise of Skywalker en is gebaseerd op de gelijknamige film die morgen in de bios draait. Om ons in de stemming te krijgen voor de DLC heeft EA Star Wars een trailer op Youtube geplaatst.

Morgen komt het 9e deel in de Star Wars Saga uit. De 9e film heet Star Wars: The Rise of Skywalker en zal de 3e trilogie binnen de franchise beëindigen. In het teken van de 9e film van Star Wars komt EA met een nieuwe gratis DLC voor Star Wars: Battlefront 2. De gelijknamige DLC zal zich richten op het verhaal van de aankomende film. EA brengt hun DLC een dag eerder uit dan dat de film te zien is, namelijk vandaag. En om ons alvast in de stemming te brengen, voordat we ermee aan de slag zouden gaan, heeft EA Star Wars een trailer op YouTube geplaatst.

De trailer laat over het algemeen niet heel veel spannende dingen zien. Er komen verschillende bekende personages naar voren, zoals Kylo Ren, Rey, Finn en BB8. Voor de rest zien we dat de First Order een aanval pleegt op een jungle planeet waar de rebellen ze staan op te wachten. De stormtroopers zijn overduidelijk in de meerderheid en als de rebellen terugtrekken, worden sommige van hen overmeesterd door Kylo Ren. Maar gelukkig komt Rey op tijd aanvliegen om het tij te keren en de trailer eindigt dan ook met een standoff tussen Rey en Kylo Ren. Voor de rest focust de trailer zich voornamelijk op alles wat al geweest is. EA neemt ons mee door de tijd van Star Wars en laat kort alle personages zien, die de game bevat en die voor Star Wars liefhebbers maar al te bekend zijn.

