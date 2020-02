Uitslag: 3 bomvol gevulde gamepakketten!

We beginnen met de derde plaats. Bekijk hier beneden de inzending van Mieke!

Als echte gamers vier je elke vakantie op deze manier , want gamen is gewoon het beste vertier !

Zo gezegd , zo gedaan .. Het is niet spannend of spectaculair maar gewoon zo gegaan .

In the game heeft de jaarlijkse wedstrijd online gezet ..! Yoshi appte neefje en vroeg ; “mag ik ze laten delen in onze pret ?”

Yoshi en neefje surfden naar In the game ,hun favo site , en onder het genot van een cola light ..

De tweede plaats is gewonnen door Irmgard. Crash Bandicoot viert samen met Super Mario de feestdagen. Bekijk hier beneden de inzending!

Last but not least hebben we de hoofdprijs! Deze is gewonnen door Jasmijn. Ze schreef een prachtig kort verhaal over Nathan Drake en zijn mogelijk volgende avontuur met Sully! Lezen we even mee Naughty Dog?

De oven staat aan. Het huis is versierd en Cassie speelt The Last of Us op haar Playstation terwijl Elena en Nate het avondmaal aan het voorbereiden zijn. ‘Weet jij hoe laat Sully komt?’ Vraagt Elena aan Nate. Nate werpt vlug een blik naar de klok terwijl hij de oven op 180 graden draait. ‘Hmmm.. Dat is vreemd. Hij zou er tien minuten geleden al moeten zijn. Normaal is hij niet zo van het te laat komen.’

‘Zijn sigaren waren vast op’ zegt Elena lachend. ‘En waar vind je op kerstavond nog een sigarenzaak die open is?’ voegt ze er aan toe.

*Ding Dong!*

‘Als je het over de duivel hebt!’ Roept Nate met enige enthousiasme in zijn stem. ‘Lang niet gezien, knul!’ Brult Sully met een zware stem terwijl de voordeur open gaat. ‘Hey Sully. Dat kan je wel zeggen. Kom snel binnen, het is goed koud buiten!’ ,nog lang niet zo koud als in Shambala!’ mompelt Sully. Nate knikt zijn hoofd ‘Ik weet er alles van..’

Er klinkt hevig gestamp op de trap. De gangdeur gaat open. ‘Ome Sully!!’ roept Cassie, en springt in de armen van de grijze man. ‘Haha, wat ben jij groot geworden, meid! En knap. Precies haar moeder.’ ,Het blijft een charmeur hè?’ Zegt Nate. ‘Ga maar zitten. Het eten is bijna klaar!’ Roept Elena vanuit de keuken terwijl ze even snel een blik om de deurpost werpt.

‘Deze kip is echt heerlijk, Elena!’ zegt Sully, terwijl er een stukje kip uit zijn mond valt. ‘Jou hebben ze ook echt geen manieren aangeleerd he, oude doos.’ Zegt Nate. ‘Rustig aan, straatrat. Zonder mij had jij helemaal geen opvoeding gekregen!’ Brult Sully. ‘En daar ben ik je ook eeuwig dankbaar voor’ zegt Nate terwijl hij knipoogt naar Elena.

‘Toch wel jammer dat Chloe er niet bij kon zijn hè?’ zegt Elena. ‘Wie is Chloe?’ vraagt Cassie. ‘Een oude vlam van je vader’ lacht Elena. Nate geeft haar een speelse trap onder de tafel. Beide moeten een beetje lachen. ‘Ze is op pad met Nadine. Ken je haar nog, Sully?’ vraagt Nate. ‘Hoe kan ik die blik ooit vergeten? Ze heeft een goede rechtse, maar dat moest je maar aan Nate’s oog vragen een aantal jaren geleden.’ Nate en Sully lachen.

‘Ach Nate,’ zegt Sully. Ik heb wat meegenomen om de leegte die Chloe achterlaat op te vullen. Ook iets voor jou, klein prinsesje! En omdat jij de jongste bent, mag je beginnen met uitpakken.’ Sully geeft een klein ingepakt cadeautje aan Cassie. Het lijkt op een ingepakte DVD. Ongeduldig scheurt Cassie de verpakking stuk om te achterhalen wat ze heeft gekregen. ‘Tomb Raider voor de Playstation 4!’ Roept Cassie vol blijdschap. ‘Tomb Raider? Wie is dat nu weer?’ Nate fronst en krabt zich even aan het hoofd. ‘Nooit van gehoord.’

‘Kop op Nate! Ik heb ook iets voor jou meegebracht. Ik hoop dat je het leuk vind.’ ,Sully! Ik dacht dat we hadden afgesproken om geen cadeautjes te doen!’ ,Zie het maar als een bedankje. Voor het heerlijke kerstmaal.’

Sully geeft Nate een klein pakje. Het is een klein in-papier gefrommeld pakje. Alsof je servies uitpakt, maar dan veel kleiner. Nate rolt het gefrommelde papier uit en onthuld een oud, nauwelijks glanzende ketting met daaraan een medaillon. Het medaillon kan open en onthuld een mal voor iets wat op een vreemde sleutel lijkt. Alleen lijkt het er op dat het maar de helft is van wat het zou moeten zijn.

Nate glimlacht. ‘Ik weet nog dat we het hier over hadden. Op de dag dat we elkaar leerde kennen vertelde ik je over de Engelse schat die verloren is gegaan in de grote genocide van Oost-India. De koninklijke Engelse vloot werd overvallen door Indische piraten die in het geheim voor de staat werkte. Ze konden de schat nooit ontgrendelen omdat ze maar één medaillon wisten te bemachtigen. Die van koningin Elisebeth II. Koning Lodewijk I is uit voorzorg niet mee gegaan op de Engelse vloot maar ging met een eigen vloot, 7 dagen later. Hij had al een vermoeden dat er iets niet klopte met het geplande koninklijke bezoek. Lodewijk bevat de tweede helft van de sleutel in zijn medaillon. Ze hebben deze nooit kunnen vinden en de Engelse zijn nooit teruggekeerd naar India om de schat terug te halen. Bedankt Sully. Je hebt geen idee hoeveel dit voor mij betekend. Je het gewoon onthouden!’

‘Dat is nog niet alles Nate. Wat nou als de stad nog steeds in de kerkers ligt van de ruïnes van het Indische kasteel?’ Sully haalt een ander zeer beschadigd medaillon uit zijn binnenzak. Maakt het medaillon open en onthuld een mal voor het andere deel van de sleutel.

‘Sully jij oude gek! Hoe heb je dit geflikt!?’ Roept nate vol verbazing en enthousiasme.

Sully steekt een sigaar op en bromt glimlachend: ‘Wat dacht je van een derde kerstdag?’ En wuift twee vliegtickets naar India in de lucht.