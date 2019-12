Unboxing: Loot Gaming – Frenzy

Vandaag unboxen we de Loot Gaming crate met als thema Frenzy. De franchises die we weten van deze crate zijn: Borderlands, DOOM, en Quake Champions.

Deze maand draait alles om chaotische, snelle games boordevol buitensporige vijanden! Vecht je een weg door de frenzy. Laten we maar eens gaan kijken.

Wat direct opvalt is het Quake Champions t-shirt. Verder zien we wat lijkt op een arcade kast.

Het t-shirt is van Quake Champions maar dat hadden we al gezien. Een leuk design met Fathom Agent Nyx.

Wat leek op een arcade kast is daadwerkelijk ook een Galaga arcade kast. Wel een waar je niks mee kunt. Het is een telefoon standaard waar je telefoon helemaal ingaat. Geen idee wat je hiermee moet. Bedienen gaat moeilijk en de telefoon staat rechtop dus film kijken gaat ook niet echt. Snel verder met de Frenzy crate.

Wat ik verder nog vind is een DOOM Eternal bandana met de DOOM Slayers helm erop.

Nu is er ook nog een poster van Elder Scrolls Online: Elsweyr. Helaas is de poster in een panorama formaat die ik helaas niet fatsoenlijk op de foto kreeg. Mijn excuses.

Meer zat er niet in deze Frenzy crate.

