Vice President Dan Houser verlaat Rockstar Games

Dan Houser richtte samen met zijn broer Sam, Rockstar Games op in de vorige eeuw, maar het lijkt er op te zitten voor één van de Houser’s. Na een lange break sinds her voorjaar van 2019 maakt Dan op 11 maart zijn laatste dag bij de Take Two studio.

Take Two Interactive heeft een officieel statement uitgebracht om dit nieuws aan te kondigen. Het is niet zomaar een hoge pief die de studio verlaat. Dan Houser heeft grote voetafdrukken geplaatst in de meeste Rockstar titels. In bijna alle Grand Theft Auto games is hij ook verantwoordelijk geweest voor het schrijven, of in ieder geval een gedeelte daarvan. In titels zoals San Andreas, Vice City, Grand Theft Auto 3 en Liberty City Stories horen we ook zijn stem tussen de voetgangers en op de radio.

“After an extended break beginning in the spring of 2019, Dan Houser, Vice President, Creative at Rockstar Games, will be leaving the company. Dan Houser’s last day will be March 11, 2020. We are extremely grateful for his contributions. Rockstar Games has built some of the most critically acclaimed and commercially successful game worlds, a global community of passionate fans and an incredibly talented team, which remains focused on current and future projects.”

Alhoewel de naam misschien niet direct een belletje doet rinkelen, zijn de Houser’s van groot belang binnen de studio. Dan en Sam verschijnen het liefst niet in het grote publiek als het aanzicht van Rockstar en de reden voor het succes van de games. Ze willen graag dat de lof naar de gehele studio gaat. Ondanks de publieksverlegenheid verschenen de broers in 2009 in het lijstje met de 100 meest invloedrijke personen van 2009.

Rockstar gaat ongetwijfeld verder met het ontwikkelen van games, maar Dan Houser zal een leegte overlaten die moeilijk zal zijn om op te vullen.