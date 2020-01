2020 is het jaar van de volgende generatie en meer

Een nieuw jaar, nieuw decennium, nieuw begin. Na een fantastisch gamejaar dat de boeken in gaat als 2019, maar ook een beetje als brugjaar tussen oud- en nieuw. Maar niet voor een nieuwe decennium, maar voor een nieuwe generatie console.

2020 zal de boeken in gaan als hét jaar waarin Microsoft de strijd oppakt tegen Sony met een gloednieuwe console. De Microsoft’s Xbox Series X, beter bekend als simpelweg ‘Xbox’ zal de strijd aangaan met de Playstation 5. Huidige geruchten hinten op een voordeel voor Microsoft als het aankomt op ruwe kracht, maar we weten donders goed dat kracht niet het meest belangrijke is. Uiteraard moeten de geruchten nog waar blijken, want op dit moment hebben we alleen een korte onthulling gezien van de nieuwe Xbox console. Verder weten nog vrij weinig over Microsoft’s opvolger voor de Xbox One reeks.

De Playstation 5 zal ongetwijfeld de sterke tactiek van de Playstation 4 overnemen met ijzersterke exclusieve titels die enkel verschijnen voor Playstation consoles. Godfall wordt één van deze titels. Alhoewel deze óók verschijnt via de Epic Games Store op PC. Volgens de huidige geruchten zal de Playstation 5 een gloednieuwe manier van filemanagement introduceren waar zelfs de PC het een en ander van kan opsteken. Hoe dit precies in elkaar gaat steken zien we hoogstwaarschijnlijk wanneer Sony hun nieuwe techniek de doeken uit doet. Ze hebben een tipje van de sluier meegegeven en dat is dat het systeem (PS5) veel efficiënter omgaat met haar beschikbare opslaggeheugen.

Maar goed, de volgende generatie consoles van Microsoft en Sony verschijnen pas in het najaar van 2020. Gaan we dan pakweg 10 maanden vooruit zonder al te veel spannende verhalen? Zeer zeker niet.

This Gen

Alhoewel de volgende generatie aan consoles een heel spannend onderwerp blijft is er nog genoeg bekijks op de Playstation 4 en Xbox One voordat we de volgende cyclus instappen. Nog vóór het grote moment aan het einde van het jaar zien we onder andere Cyberpunk 2077 verschijnen op 16 april. Daarnaast zien we The Last of Us Part 2 verschijnen op 29 mei en later in de zomer Ghost of Tsushima. Dit zijn dus nog drie langverwachte en ijzersterke titels, waarvan 2 exclusief verschijnen voor Playstation 4.

Meer in 2020

We weten nog maar heel weinig van wat er allemaal bekokstoofd wordt voor de volgende generatie consoles. Ongetwijfeld hebben Sony en Microsoft nog een aantal toefjes achter te hand die dit jaar nog worden onthuld als lanceertitel. We zitten pas in januari, maar als Sony de traditie voort zet duurt het misschien niet meer heel erg lang voordat de Playstation 5 onthuld gaat worden.

Sony en Microsoft zijn niet de enige spelers op de markt. Nintendo’s Switch gaat ook als een raket en het succes van de hybride console kent nu al titels waar we in 2020 zeer naar uitkijken. Animal Crossing trapt af in maart en ongetwijfeld zien we dit jaar nog veel meer sterke titels van Nintendo. Meer informatie omtrent het vervolg op Breath of the Wild wellicht?

Eind 2019 ging Google zich bemoeien met de game industrie en bracht Stadia op de markt. Niet geheel zonder slag of stoot wist de streamdienst van Google haar plekje te bemachtigen, maar wat gaat de internetgigant doen om relevant te blijven in een jaar waarin de volgende generatie voornamelijk de show gaat stelen?