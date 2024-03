Win 2 kaarten voor Comic Film & Manga Fest 2024

Comic Con is weer terug, maar dit keer onder een nieuwe naam en met een frisse look! Bereid je voor op een weekend vol comics, cinema en manga op 23 en 24 maart in Rotterdam Ahoy. Comic Film & Manga Fest 2024 belooft een waar mekka te worden voor alle liefhebbers van popcultuur!

Het Comic Film & Manga Fest brengt dit jaar een frisse wind met zich mee. Verwacht een comic area die groter is dan ooit tevoren, een manga & anime area die je versteld zal doen staan, en een leger aan cosplayers en fangroepen die hun favoriete franchises eer aan doen zowel on the floor als tijdens het grootschalige cosplay contest, doe je mee? wie weet kom jij wel als winnaar uit de bus!

Een Sterrenensemble bij Comic Film & Manga Fest 2024

IntheGame staat klaar om exclusieve interviews te houden met enkele van je favoriete sterren! Van de sluwe Draco Malfoy uit de Harry Potter films gespeeld door Tom Felton tot de avontuurlijke Buggy uit de One Piece Live Action show – wij gaan ze spreken! Wil je zelf ook een paar van je helden spreken? Dat kan! Met een line-up van stars zoals: Marie Avgeropoulos, Emily Kinney, Kim Coates, Christopher Lloyd, Luisa D’Oliveria, Rebècca Mader, Chelsey Reist is er voor ieder wat wils.

Artiesten en Cosplayers Galore

Ontmoet ook enkele van de meest getalenteerde artiesten zoals Robert Van Der Kroft, Boy Akkerman en Marcel Ruijters, die je versteld zullen doen staan met hun creatieve talent. En natuurlijk kunnen we de geweldige cosplayers zoals Adia Cosplay, Sammyscosplay en The Ultimate Party Pirate niet vergeten!

Win Kaartjes voor Comic Film & Manga Fest 2024!

Wil je kans maken op twee kaartjes voor dit epische evenement? Volg ons op sociale media op Instagram & Facebook, alsook @comicfilmmangafestrotterdam geef overal een like en laat een leuke opmerking achter onder onze post met de hashtag #comicfilmmangafest – en wie weet ben jij de gelukkige winnaar!

Zien we je daar?

Voor de vroege vogels onder ons: met een early entrance ticket kun je al om 9:00 uur de deuren betreden en als eerste genieten van alle festiviteiten en activiteiten. Dus zorg ervoor dat je er op tijd bij bent! Je kunt de tickets al hier bestellen!