Tails of Iron 2: Whiskers of Winter aangekondigd

Later dit jaar verschijnt er een vervolg op Tails of Iron, de 2D indie action RPG uit 2021. De eerste game veroverde veel harten met unieke charmes en een frisse wind. Vandaag werd het volgende deel in de franchise aangekondigd voor release later in 2024.

Het vervolg, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter verschijnt later in 2024 en is een direct vervolg op het eerste deel uit 2021. Spelers nemen de rol aan van Arlo, de zoon van de Warden of the North. Na een aanval van de Dark Wings, een nieuwe bedreiging uit de bevroren woestenij en verder. De game bevat een rijk en diepe campaign mode die zich afspeelt in het noorden van Ratdom, komt gepaard met nieuwe gameplay mechanics en vertrouwde diepe en gruwelijke combat die we gewend zijn van het eerste deel.

De game die zich eigenlijk direct afspeelt na de gruwelijke gebeurtenissen uit het eerste deel neemt Arlo mee op reis om de aanval door de Dark Wings te wreken. Nieuwe features waaronder side quests waarin je moet jagen op reusachtige monsters verdiepen de combat. Ook een diep settlement systeem is toegevoegd waardoor je je koninkrijk in het noorden in Winter’s Edge kunt versterken en onderhouden. Arlo heeft ook de mogelijkheid om zijn wapens te versterken met verschillende elementen om een stap voor te zijn in combat. Met al deze toevoegingen maak je extra vrienden, maar ook vijanden in het vervolg van Tails of Iron.

Odd Bug Studio heeft ook al kenbaar gemaakt dat Doug Cockle (de stem van Geralt uit The Witcher 3) terugkeert om zijn rol in het spel voort te zetten en het narratief hoog te houden.

In een vogelvlucht:

RPG Campaign in een semi-open wereld met 6 verschillende regio’s.

Uitdagende combat met deel 1 als basis maar met verbeteringen waaronder elementen en unieke aanvallen.

Monster Hunting: Zoek de 15 gigantische monsters en versla ze voor unieke upgrade materialen.

Verbeterde base-building voor betere beloningen.

Een gloednieuwe dag en nachtsysteem met invloed op de game.

Er is nog geen release datum bekend voor Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, maar de game moet dit jaar verschijnen voor PC en consoles.