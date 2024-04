intheSpotlight: De tekenstijl van Sand Land

Sand Land heeft een unieke maar toch erg bekende uitstraling. Het is iets nieuws, maar het voelt vertrouwd aan. Alsof het je ergens bekend van voorkomt. Dat kan goed zijn, want Sand Land is getekend door de legendarische Akira Toriyama. Bekend van zijn tekeningen voor Dragon Ball, maar ook Dragon Quest en Chrono Trigger.

Wie de eerste beelden van de game zag met de aankondiging wist het meteen. Dit is een nieuwe Dragon Ball game. Maar dat was het niet, het was iets nieuws. Sand Land. Een voor de meeste mensen een onbekende naam. Het moge duidelijk zijn dat dit werk van Akira Toriyama een stuk minder bekend is, maar recent hebben Disney + en Bandai Namco er voor gezorgd dat de naam breder bekend is bij het anime publiek. Er verscheen vorig jaar al een film van de franchise en sinds kort is de serie te bekijken via Disney +.

Bekende maar unieke uitstraling

Sand Land ziet er ontzettend uniek en stijlvol uit. Het enige wat je wellicht zult herkennen is de tekenstijl. Het verhaal van deze game en de franchise is getekend en geschreven door de tekenaar en bedenker van Dragon Ball, tekenaar van Dragon Quest en Chrono Trigger, Akira Toriyama. De mangaka is recentelijk overleden, maar zijn werk leeft voort, waaronder in Sand Land. Mogelijk het laatste entertainment product waar de tekenaar en schrijver aan gewerkt heeft.

Liefhebbers van Dragon Ball en ouderwetse JRPG games zijn verliefd geworden op de tekenstijl die Akira Toriyama toepast in zijn werken. Hij heeft zoveel invloed uitgeoefend op de popcultuur dat je overal, maar ook echt overal ontwerpen tegenkomt die gebaseerd zijn op tekeningen van Akira Toriyama. Zo zijn er heel veel aanvallen uit veel games, series en films gebaseerd op de beroemde “kame hame ha” uit Dragon Ball en zien we Goku’s puntige haren ook veel vaker optreden in vooral JRPG-achtige titels. Ook Akira Toriyama week niet af van zijn pakkende features en zo verschenen er tientallen Dragon Ball personages met puntige haren, maar ook de hoofdpersonage van Chrono Trigger en ditmaal de hoofdpersonage van Sand Land.

Goku Crono Beelzebub

Wat direct opvalt is dat ieder personage uniek is en een heel uniek karakter uitstraalt terwijl ze er toch op veel vlakken hetzelfde uitzien. De haren delen een soort zelfde ontwerp, de schoeisel is vrij identiek en ook de andere features in het gezicht zoals ogen en wenkbrauwen komen sterk overheen. Alhoewel Beelzebub en Goku beide hoofdpersonages zijn in hun eigen verhaal, lijkt Beelzebub in uitstraling ook veel op een ander personage uit Dragon Ball, namelijk Kid Buu.

Houdt her daar bij op?

Ales behalve. Naast directe vergelijkingen in Toriyama’s werk kun je zijn werk vergelijken met andere anime en games. Zo heeft de maker van One Piece duidelijk aangegeven dat Monkey D. Luffy is ontstaan uit inspiratie van Goku, maar is ook Naruto gebaseerd op Goku. Ook zijn er veel moderne anime die rechtstreeks een knipoog geven naar Dragon Ball. Qua games betreft zijn er hele duidelijke voorbeelden zoals de Hadouken uit Street Fighter, het ontwerp van Kazuya uit Tekken die sprekend lijkt op Vegeta. Nog niet overtuigd? Android 16 is de inspiratiebron voor alle Jack personages uit Tekken. De lijst gaat maar verder en verder. De impact van Akira Toriyama met zijn unieke tekenstijl en destijds enorm innoverende aanpak voor het vertellen van een goed verhaal met een schitterende uitstraling en spannende scenes hebben de wereld doen veranderen.

Laten we nog een keertje terug duiken in Toriyama’s eigen keuken om een aantal ontwerpen naast elkaar te leggen. Ann, een nieuw personage in Sand Land lijkt qua uitstraling vrij veel op de Hero uit Dragon Quest 8.

Ann Hero

De verschillende monsters, waar minder duidelijke plaatjes van te vinden zijn lijken rechtstreeks te komen uit Dragon Quest en je zou ze zo zonder pardon met elkaar kunnen uitwisselen zonder ook maar enige inbreuk te doen op de respectievelijke stijl van de franchises. De kracht van Akira Toriyama om zo’n bekende stijl toe te passen op zijn werk die zo breed in te zetten is, maar voor ieder werk toch erg uniek uitziet is bijzonder en ik kan me eigenlijk geen ander voorbeeld bedenken waar je een soortgelijk iets over kunt zeggen.

