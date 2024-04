Metaphor: ReFantazio maakt releasedatum bekend!

De releasedatum van het nieuwe IP van Atlus en de makers van Persona 3, Persona 4 én Persona 5 is bekend. Metaphor: ReFentazio is vanaf 11 oktober 2024 verkrijgbaar voor Xbox, PlayStation en PC. De releasedatum werd bekend gemaakt in een nieuwe trailer die vannacht verscheen op het Youtube kanaal van Atlus.

Met de nieuwe trailer en de releasedatum van 11 oktober 2024 heeft Atlus ook de pre-orders beschikbaar gemaakt. De game is nu digitaal en fysiek vooruit te bestellen. Eveneens is de Collector’s Edition van Metaphor: ReFantazio stilletjes bekend gemaakt en ook deze is vanaf nu al bij een select aantal retailers vooruit te bestellen. Bekijk de nieuwe trailer hier beneden:

Op dit moment lijken er nog geen fysieke pre-order mogelijkheden te zijn in Europa. Via de Metaphor website kun je enkel linkjes volgen naar de Amerikaanse verkooppunten. De Collector’s Edition lijken daar inmiddels al uitverkocht te zijn. Deze editie komt gepaard met een aantal extra’s, waaronder:

De fysieke game

Steelbook

Soundtrack op CD

Artbook

Metalen pins

Sticker set

Een stoffen landkaart

Kostuum en gevechtsmuziek set als DLC code

Atlus 35th Anniversary Digital History Book + Soundtrack

Pre-order bonus codes waaronder: EXP Chest set Adventure’s Journey Pack



Ga jij aan de slag met deze nieuwe Atlus game die is gemaakt door de makers van Persona 3, 4 en 5? Laat het ons weten!