Dutch League eindigt vandaag met een titanenstrijd

Vanavond hebben we de derde ronde in de Dutch League. Aan het einde van de avond worden we getrakteerd op een ware titanenstrijd. Beide favorieten staan dan tegenover elkaar en de eerste krachtmeting gaat dan plaats vinden. PSV Esports tegen Defuse Kids, een game waar we sinds het begin van het seizoen naar uitkijken. Wie van deze twee favorieten kan de winst behalen en de eerste klap uitdelen? Beide teams zijn nog onverslagen en daar komt vanavond dus verandering in.

PSV Esports had vorige week twee games te spelen in de Dutch League. De eerste game was tegen Dynasty die na 33 minuten werd beslist. Hierin was PSV Esports de betere ploeg en vooral in de macro was dat terug te zien. De tweede game werd gewonnen van mCon Esports. De game ging in de eerste 19 minuten vrij gelijk op. Maar daarna ging het al gauw bergafwaarts voor mCon Esports. Ook hier werd de game na 33 minuten beëindigd. Echo Zulu was het andere team dat ook twee games moesten spelen. Er werd vrij kansloos verloren van Defuse Kids die met slimme macro play Echo Zulu geen schijn van kans gaf. Echo Zulu wist vervolgens wel weer te winnen van Team THRLL.

Vanavond hebben we dus de titanenstrijd in de Dutch League. Defusekids speelt twee games vanavond waaronder tegen PSV Esports. Wie van deze twee teams is op dit moment beter dan de ander? We kunnen in ieder geval ervan uit gaan dat het een leuke pot gaat worden. Defusekids speelt daarvoor nog eerst tegen mCon Esports. Dynasty is het andere team dat vanavond twee keer aan de bak mag. Het neemt het eerst op tegen Team THRLL en in de derde game van de avond speelt Dynasty tegen Echo Zulu. Voor de huidige stand in de Dutch league, klik dan hier.