G2 Esports ongeslagen aan de leiding in de LEC

G2 Esports gaat na twee weken LEC nog steeds ongeslagen aan de leiding. In de tweede week nam het team op tegen Origen en Team Vitality. Origen was net als G2 Esports na de eerste week ongeslagen. Origen moest ook nog eens tegen Rogue die ook heel knap in de eerste week beide game wist te winnen. Drie teams gingen ongeslagen week 2 in. Maar zowel Origen en Rogue moesten deze week toch een verliespuntje incasseren.

De tweede week van de LEC stond vooral in het teken van de game Origen tegen G2 Esports. Beide teams begonnen de spring split bijzonder sterk. In de tweede week maakt G2 Esports korte metten met Team Vitality. Origen knokte zich naar de winst in een boeiende gelijke game met Rogue. Origen had daar mee de eerste horde genomen om na week twee nog ongeslagen aan kop te gaan. Daarna volgde de game tegen G2 Esports. Ondanks dat het een wat lange game was, had G2 de game volledig in handen. Er was geen enkele moment waarop het leek of Origen aanspraak kon maken op de winst. Het ziet ernaar uit dat G2 Esports wederom de team to beat is dit jaar. De huidige stand kan je hier terug vinden.

Komende weekend zal de LEC in teken staan tussen de clash der clashes in Europa. Fnatic en G2 Esports treffen elkaar in de laatste game van het weekend. Beide teams strijden al jaren om de prijzen in Europa. Afgelopen jaar was het G2 Esports die alles won en het jaar daarvoor was het Fnatic. Nu staan ze weer tegenover elkaar. Kan Fnatic G2 Esports hun eerste verlies van het seizoen toe brengen? Of laat G2 Esports zien dat ze dit jaar weer gaan domineren in Europa?

Speelschema LEC week 3