LEC kent drie ongeslagen teams na week één

De LEC is goed begonnen voor Origen, Rogue en G2 Esports. Deze drie teams wisten hun beide games te winnen en pakken daarmee de leiding. Onder deze drie teams volgen de vier teams die elk een game hebben gewonnen en een game hebben verloren. SK Gaming, Excel Esports, MAD Lions en Fnatic moesten één game toegeven in de openingsweek. Voor Misfits Gaming, Schalke 04 en Team Vitality begon het seizoen het slechts. Zij wisten geen enkele game te winnen in de eerste week.

G2 Esports pakte de draad weer op waar het vorig jaar was gebleven in de LEC. Ondanks dat het team langzaam op gang kwam was het vanaf de mid game totale dominantie over hun tegenstanders. Origen versloeg Fnatic in de game of the week en pakte daarna winst op Schalke 04. Rogue won hun games tegen Misfits Gaming en tegen Excel Esports. Tegen de laatste genoemde was er echter wel wat moeite voor nodig. Maar desondanks speelde Rogue de game beter en moest Excel Esports genoegen nemen met een enkele winst op Schalke 04.

Komende weekend gaat de LEC weer verder en hebben we de game of the week tussen G2 Esports en Origen. Beide teams zijn nog ongeslagen en één van hun zal dus na komende weekend moeten toegeven aan de ander. Maar Origen moet ook tegen de andere koploper Rogue. Zien we na dit weekend nog maar één koploper? Of zien we er twee? Fnatic is opzoek naar de aansluiting met de top. Zij nemen het op tegen Schalke 04 en SK Gaming. De huidige stand kan je hier bekijken.

