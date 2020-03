Gerucht: E3 2020 wordt afgelast

Het coronavirus zorgt voor veel rep en roer. Ook de videogame industrie merkt dit. Kantoren van ontwikkelaars worden tijdelijk gesloten (China) en evenementen worden afgelast (Game Developer Conference). Ook tijdens evenementen die wél doorgaan zijn bepaalde deelnemers afwezig. Zo besloot Sony zich al terug te trekken tijdens PAX. Hierdoor was er toch geen speelbare demo van The Last of Us 2 voor het publiek.

E3 blijft een belangrijk evenement. Het is dan niet meer wat het ooit is geweest, maar nog steeds staat het evenement bekend om haar grote aankondigingen. Zeker dit jaar met de volgende generatie aan consoles op komst belooft het heel wat. Toch begint het er steeds meer op te lijken dat het evenement dit jaar niet doorgaat.

Niet de minste accounts op Twitter deelde deze vermoedens al. Een officiële annulering zou aanstaande zijn.

Been hearing secondhand whispers tonight from several devs/pubs that E3 is cancelled, although I’ve also heard from a couple of people in positions to know that the ESA hasn’t officially made a decision yet and is still consulting with pubs. Either way, it’s only a matter of time https://t.co/Od0MDj3ZXv

My day started with investigating some E3 stuff. Ended with multiple (and I mean MULTIPLE) sources coming my way.

E3 cancelation announcement scheduled for tmw AM. I don’t think it will hold the night. Many of us have been engaged by sources this evening.

Cancel your plans.

— Mike Futter (@Futterish) March 11, 2020