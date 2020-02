Playstation annuleert PAX East aanwezigheid vanwege coronavirus

The Last of Us Part II zou eindelijk speelbaar zijn voor het grote publiek tijdens PAX East in Boston, maar Sony annuleert de aanwezigheid van Playstation tijdens het evenement vanwege het coronavirus. Sony stelt haar fans op de hoogte in een blog post update.

“UPDATE: Today, Sony Interactive Entertainment made the decision to cancel its participation at PAX East in Boston this year due to increasing concerns related to COVID-19 (also known as “novel coronavirus”). We felt this was the safest option as the situation is changing daily. We are disappointed to cancel our participation in this event, but the health and safety of our global workforce is our highest concern.”

De bedreiging schijnt serieuzer te zijn dan we misschien denken. PAX is een groot gaming evenement die wereldwijd duizenden spelers trekt. Het is aan de ene kant dan ook wel logisch dat Sony hier erg zorgvuldig mee omgaat. Het personeel van Sony en haar booth zou moeten worden ingevlogen vanuit verschillende staten en misschien wel landen. Sony neemt hier geen enkel risico door hun aanwezigheid te annuleren, begrijpelijk aangezien het bedrijf al genoeg zorgen heeft met het klaarstomen van de Playstation 5 voor een release later dit jaar.

COVID-19, in de volksmond beter bekend als het coronavirus heeft in een korte tijd al gezorgd voor verschillende verstoringen in de gaming industrie. Zo zijn bepaalde titels (met name in handen van Chinese ontwikkelaars) uitgesteld en worden er zorgvuldige maatregelen genomen. Specifiek voor PAX East betekent dit dat spelers niet aan de slag kunnen gaan met de demo van The Last of Us Part II en meer aanstaande Playstation titels.

We’re so sad to have to miss PAX East! We were really looking forward to meeting you and seeing your reactions to the demo. Although we know this makes the wait until May 29 a bit harder, we appreciate your understanding. Don’t worry, we’ll have more to share closer to launch. https://t.co/tIJ0Z7Ztcs — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 19, 2020

Playstation 5

Sony neemt geen risico’s als het aankomt op de gezondheid van haar werknemers blijkbaar. Wat betekent dit voor de eerder gespeculeerde Playstation Meeting in februari? Blijft een voorlopige Playstation 5 reveal uit vanwege het coronavirus?