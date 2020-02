Hunt: Showdown zet zich in voor Australië

Hunt: Showdown, één van de meest originele Battle Royale horrorgames zet zich in voor Australië. Wie het nieuws een beetje heeft gevolgd weet dat het land in brand staat sinds nu al toch een aantal verschrikkelijke weken. Waar regenbuien nu misschien de uitkomst bieden, heeft het land veel op te bouwen. Ook de makers van Hunt: Showdown vonden het tijd om te helpen, met een gave DLC!

Hunt: Showdown werkt met deze actie samen met Wires. Wires is Australië’s grootste wildlife reddingsorganisatie. Een organisatie die overuren draait op dit moment. Duizenden dieren hebben geen leefomgeving meer maar ook verwondingen of zijn alleen geraakt op jonge leeftijd. De actie is op 14 februari ingegaan en zal duren tot 31 maart. Het geld wat ingezameld wordt door het kopen van de DLC zal naar Wires gaan. Weet wel, de actie loopt alleen voor de PC spelers, vanaf 31 maart komt het pakket ook uit op de PlayStation en de Xbox, maar dan zonder de inzamelingsactie.

De Hunt: Showdown bundel heeft een speciaal thema, namelijk de historische New Orleans Fire Department. Het pakket beschikt over twee speciale wapens. Een mes, Algiers Phoenix en een LLR; de Fire Torn. De lore rond de Algiers Phoenix is dat deze gebruikt werden bij de brand in de Algiers buurt. Beschreven staat dat de Algiers Phoenix verschillende slachtoffers liet ‘reizen uit de as’ wanneer het hen bevrijdde uit de vlammen. Een handig melee wapen is dit zware mes zeker! Daar kan je genoeg zombies en vijandige spelers het zwijgen mee opleggen.

Fire Torn is een krachtig wapen. De Sparks LLR is misschien wat verkoold maar zeker nog dodelijk! Met een krachtig schot kan je met dit wapen de map domineren. Een schot met de kracht van vuur helpt jou naar de overwinning! Ook het design van het wapen is prachtig. Ook het mes mag er zeker wezen met dit speciale uiterlijk.

Koop het Hunt: Showdown DLC pakket hier op Steam en steun Australië!