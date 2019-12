Kojima deelt Death Stranding concepten

Waar menige gamer al thuis zit en zich voorbereid op het kerstdiner, spendeert Hideo Kojima vandaag nog op kantoor. Niemand anders is aanwezig, maar Kojima werkt maar al te graag en zijn volgende project.

Terwijl hij wat aan het rommelen was kwam hij een aantal oude concepten van Death Stranding tegen. Deze concepten geven al heel goed weer hoe de asymmetrische multiplayer in elkaar steekt in de game. Zoals in het begin van de game sta je er voornamelijk in je eentje voor, maar naarmate je vooruitgang boekt zie je dat je links en rechts wordt geholpen door andere koeriers. Deze koeriers zijn ook spelers, maar je kunt ze niet zien. Ze spelen in een andere wereld als jij, maar kunnen je wel helpen.

Bouwwerken en paden worden gedeeld met spelers in hun eigen wereld waardoor jouw reis door Amerika een stuk aangenamer wordt gemaakt. Alhoewel de eerste concepten afwijken van de uiteindelijke versie die we nu kennen, geven ze wel een goed voorbeeld van wat Kojima in gedachten had.

In de tweede afbeelding zien we al iets wat een stuk meer lijkt op het gene wat we zelf mogen ervaren in de uiteindelijke versie.

Ben jij al aan de slag gegaan met Sam Porter Bridges om Amerika weer met elkaar te verbinden? Wij waren zeer te spreken over Hideo’s nieuwe game. Ondanks de ietwat saaie gameplay maakt de game het goed met de schitterende visuals, adembenemende cutscenes, een interessant, mysterieus verhaal en een prachtige keuze qua soundtracks. Het is zeer zeker geen game die iedereen kan waarderen, maar absoluut het proberen waard. We kijken dan ook zeker uit naar zijn nieuwe project waar hij blijkbaar al mee bezig is.

Death Stranding is nu al beschikbaar voor Playstation 4, maar verschijnt in de zomer van het volgende jaar ook voor PC via de Epic Games Store.