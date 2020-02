Kort programma in de Dutch League vanavond

Vanavond is de vierde week van de Dutch League. En daarmee zijn we op de helft van de competitie. Tot nu toe zien we wat we vooraf hadden kunnen voorspellen. De twee topfavorieten leiden de competitie. PSV Esports wist vorige week van de concurrent Defusekids te winnen en staat bovenaan de ranglijst. Defusekids staat op een tweede plek met één punt minder. Daaronder is het een stuk spannender. Dynasty en mCon esports delen de derde plek. Echo Zulu volgt met slechts één overwinning en Team THRLL sluit de lijst af met nul punten.

Vorige week in de Dutch League stond de week in teken van de kraker tussen Defusekids en PSV Esports. Beide teams gelden als favoriet in de competitie. In een vermakelijke spannende game was het uiteindelijk PSV Esports die de eerste confrontatie wist te winnen. Defusekids won echter de game ervoor van mCon esports en heeft zo niet een compleet teleurgestelde avond. Dynasty verrast iedereen dit seizoen. Zo ook vorige week. Er werd gewonnen van het worstelende Team THRLL en van Echo Zulu. Hiermee sprongen ze van de nul punten af en deelt nu de derde plek met mCon Esports. De volledige stand van zaken kunnen jullie hier terug vinden.

Zoals gezegd vind er een kort programma plaats vanavond in de Dutch League. Slechts drie games zullen er worden gespeeld. Na deze week is de competitie op de helft en begint de tweede ronde. De avond wordt geopend door mCon esports tegen Team THRLL, tevens de featured match of the week. Kan Team THRLL dan eindelijk zijn eerste winst behalen? Daarna volgt de game Dynasty tegen Defusekids. Gaat Dynasty een goed gevolg geven aan de resultaten van vorige week? En tot slot speelt PSV Esports een game tegen Echo Zulu. Gaan we een verrassing zien vanavond of zullen de favorieten hun eer hoog houden?