LEC en de LCS pakken de draad op komend weekend

Vorige week werden de LEC en de LCS volledig stil gelegd dankzij het corona virus. In Europa werd de spring split vlak voor de uitzending stil gelegd. Op Twitter verscheen het bericht dat een lid van de staf in contact was geweest met een persoon die corona had. Het is verder niet bekend of deze persoon daardoor ook corona heeft gekregen. Maar dit was reden genoeg om de competitie stil te leggen. In Amerika volgde zij het voorbeeld en stelde het preventief uit.

Maar gelukkig gaat zowel de LEC als de LCS komende weekend verder met hun spring splits. Er is met de teams overlegd en ze zijn met een oplossing gekomen. De games worden gespeeld vanuit de teams trainingsfaciliteiten. De broadcast en casters zullen vanuit hun eigen huis werken om de show kleur te geven. De teams zoals gezegd spelen vanuit hun eigen locaties. Om de integriteit te waarborgen zal er extra controle materialen naar de teams worden gestuurd om ze tijdens de games in de gaten te houden. In dien er problemen voordoen, kunnen de games op pauze worden gezet om op een later moment eventueel verder te spelen. Zo zien we maar weer, esports kan gewoon doorgang vinden. Daar kan de ‘normale’ sport nog een puntje aanzuigen.

In de LEC kijken we Excel Esports en MAD Lions. Beide teams hangen aan het randje van de play-offs. Momenteel staat het in voordeel van MAD Lions. Excel Esports neemt het komende weekend op tegen Fnatic en G2 Esports. MAD Lions neemt het op tegen SK Gaming en Misfits Gaming. In de LCS ligt nog de hele competitie open. Maar als we moeten kijken naar de belangerijke games dan zijn die deze week voor Immortals. Zij spelen tegen directe concurrenten TSM en FlyQuest.

Schema’s LEC en LCS komend weekend

MAD Lions SK Gaming Schalke 04 Misfits Gaming Excel Esports Fnatic Origen Vitality G2 Esports Rogue Schalke 04 Team Vitality SK Gaming Origen MAD Lions Misfits Gaming G2 Esports Excel Esports Fnatic Rogue