Corona virus legt de LEC en LCS plat

Zowel de LEC als de LCS zijn slachtoffer gevallen door het optrekkende Corona virus. Beide esports organisaties van de één van de grootste esports van de wereld, hebben maatregelen genomen wat betreft de veiligheid van de spelers, casters en de rest van de crew. Eerder was er slechts nog spraken van om de games door te laten gaan. Dit zou zonder publiek gebeuren op beide locaties. Op vrijdagavond minuten voor de uitzending kwam het schokkende en teleurstellend bericht dat de LEC was stop gezet.

In een emotionele statement bracht Eefje “Sjokz” Depoortere het nieuws na buiten. Kijkers die live aan het kijken waren, kregen eerst enkel de countdown te zien. Toen de timer op 0 sloeg leek het eerst op een productiefout. Maar al gauw werd er gewezen naar Twitter waar bovenstaand bericht werd geplaatst. Enkele minuten later kwam Sjokz in beeld om dezelfde statement te doen. Zichtbaar aangeslagen wist ze het slechte nieuws goed te brengen naar de trouwe kijkers. De reden dat de LEC op het laatste moment stop was gezet, is vanwege een mogelijke besmetting van iemand uit de crew. Deze persoon is in aanraking geweest met iemand die de Corona virus heeft en is vervolgens naar quarantaine gebracht.

Een dag na de LEC, bracht ook de LCS het nieuws uit dat alles wordt stopgezet. Hieronder kunnen jullie de volledige berichtgeving terug lezen. Echter ondanks de teleurstelling bij iedereen, waren er een aantal personen die niet bij de pakken neer gingen zetten. Christy “Ender” Frierson kwam met de suggestie om inHouses van de LEC te organiseren. Op Twitter deed Ender de vraag uit wie van de teams of spelers fun games wilden spelen op zijn stream. En daarop werd zeer snel en positief op gereageerd. Spelers als Caps, Bwipo, Febiven kwamen allemaal langs op de stream om mee te spelen. Twee geweldige streams kwam uit dit initiatief waarin de spelers een show op de Rift verzorgde en de Casters op de achtergrond een show verzorgde. Op de Youtube pagina van Ender kunnen jullie deze games en streams terug kijken.