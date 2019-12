Netflix keert duizenden spelers terug naar The Witcher 3

Een aantal dagen geleden verscheen The Witcher op Netflix. Ongetwijfeld heeft deze serie er voor gezorgd dat de RPG van CD Projekt Red weer stijgt in populariteit. Dit weekend had de game opeens 48.000 spelers tegelijkertijd.

Een record aan aantal spelers sinds zomer 2016 volgens Steam. In juni 2016 werden er 53.000 spelers tegelijkertijd gemeten. Afgelopen zondag waren dat er iets meer dan 48.000. Daarbij tellen we console spelers niet eens mee. Met de komst van The Witcher 3 naar Game Pass is het ongetwijfeld ook op Xbox een veel gespeelde game op dit moment. Ongeveer 1 miljoen spelers zijn weer aan de slag gegaan met The Witcher 3 in december. Opmerkelijke getallen voor een singleplayer game die al ruim 4 jaartjes oud is.

Niet alleen het derde deel zal een plotselinge stijging in populariteit. De eerste game telde 5000 spelers tegelijkertijd en deel 2 telde 3000 spelers. Beide titels telde maar liefst het dubbele aan spelers dan de voorgaande pieken die dit jaar zijn gemeten.

De langverwachte Netflix serie is gebaseerd op de gebeurtenissen uit het boek. Vandaar dat er hier en daar wat verwarring is ontstaan bij de fans. Voornamelijk toen de eerste trailers opdoken vroegen spelers zich af waarom Geralt meer één zwaard droeg. In de boekenreeks draagt de Witcher namelijk maar één zwaard. Ook het medaillon om zijn nek wijkt in het boek, dus ook op Netflix, af van het medaillon in de videogames. Welke verschillen heb je nog meer opgemerkt?

Het eerste seizoen van de serie is nu te zien op Netflix en bestaat uit 8 afleveringen. De serie doet het enorm goed bij de fans en bij de critici. Velen noemen het een ‘antwoord’ op Game of Thrones aangezien de settings goed met elkaar te vergelijken zijn.

Ben jij al aan de slag gegaan met de serie op Netflix? Heeft dit ook bij jou een kriebelend gevoel opgewekt om opnieuw de game de starten op PC of console?