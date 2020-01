Pittige Day One update staat klaar voor Dragon Ball Z Kakarot

Dragon Ball Z Kakarot verschijnt later deze week, maar vóór het gros van de mensheid aan de slag mag gaan met de action RPG van CyberConnect2 is het eerst tijd om een grote update binnen te slepen. Althans, dit geldt voor fysieke speleigenaren.

Indien je de game digitaal aanschaft zit de update al in het spel gebakken. Spelers die ouderwets de game bij de lokale gameboer aanschaffen hebben een update van pak hem beet 11GB aan de knoken hangen. Wees hier dus op voorbereid.

Dragon Ball Z Kakarot verschijnt 17 januari voor Xbox One, Playstation 4 en Windows PC. De game zal spelers terug nemen naar het begin van Dragon Ball Z en verteld het hele riedeltje nóg een keer. In tegenstelling tot de Kai remaster worden bepaalde side-stories niet weggefilterd in deze game. Daarnaast worden er verhalen verteld die oorspronkelijk niet de revue zijn gepasseerd in de anime. De doorgewinterde Dragon Ball fan zal dus óók voor een aantal verrassingen komen te staan. Wederom zal je in de huid kruipen van Goku en dienen veel bekende andere personages als support-characters.

CyberConnect2 lijkt de uitgerekende ontwikkelaar te zijn voor een project als deze. De studio is eerder verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van hoog geprezen Naruto titels, waaronder Ultimate Ninja Storm. Dragon Ball Z Kakarot zal de bekende fighting mechanieken combineren met een semi-open wereld en RPG elementen om een gloednieuwe Dragon Ball op de kaart te zetten.

Indien je je af vraagt wat de Day One update precies zal brengen:

Dragon Ball Z Kakarot Update 1.02 Patch Notes

Version 1.01

System features related to bonuses

Version 1.02

Improved loading times

Made it possible to travel directly to Korin Tower Summit and Capsule Corporation from the World Map

Added sub stories

Adjusted the entry fee of the Time Attacks (advanced)

Made other adjustments

De allereerste review van de game is al binnen. Famitsu is aardig tevreden over de game. Nu de rest nog.