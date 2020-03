Play-offs teams en schema bekend van de LEC

De zes teams die doorgaan naar de play-offs van de LEC zijn nu echt bekend. Vorige week konden we Excel Esports al afschrijven voor de play-offs, echter was er nog een kleine kans dat ze het nog konden halen. Helaas voor hun vervloog die kans vrij snelnadat ze zelf niet wisten te winnen van Origen. De rest van de week werd er voornamelijk gespeeld om seating. Dit is vooral belangrijk voor de teams die op vier vijf en zes konden eindigen. Plek vier geeft je namelijk een extra kans wanneer je een game verliest tijdens play-offs.

De laatste week van de reguliere spring split in de LEC stond vooral in teken van de strijd om de plekken twee tot en met zes. De nummers twee, drie en vier krijgen de luxe positie om bij verlies als nog kans te houden om in de finale te komen. De twee teams die eindigen op plek vijf en zes zijn bij verlies uitgeschakeld van de play-offs ronde. Fnatic bemachtigde plek twee nadat Origen op zaterdag verloor van MAD Lions. Maar door de winst op vrijdag wist Origen wel de derde plek te behouden. MAD Lions had genoeg aan de winst op Origen om de vierde plek te bemachtigen. Rogue verloor hun beide games waardoor Misfits Gaming plek vijf innam en Rogue plek zes.

Rogue SK Gaming Vitality Misfits Gaming G2 Esports Schalke 04 Excel Esports Origen MAD Lions Fnatic Schalke 04 Rogue SK Gaming Excel Esports Origen MAD Lions Fnatic Vitality Misfits Gaming G2 Esports

Komend weekend hebben we de eerste week van de play-offs in de LEC. Vrijdag, zaterdag en zondag worden de eerste drie games gespeeld. G2 Esports neemt het op tegen de nummer vier MAD Lions op vrijdag. Zaterdag hebben we een hele mooie kraker van de nummer twee Fnatic tegen de nummer drie Origen. Zondag spelen de nummers vijf en zes tegen elkaar.

Play-offs week 1 LEC