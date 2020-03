De zes play-off teams van de LEC zijn bekend

In de eerste week na de korte break van de LEC, hebben zich zes teams geplaatst voor de play-offs ronde. De spring split wordt nu ‘online’ gespeeld vanuit de trainingcentra’s van de teams. De casters en andere crew achter de schermen voerde de gehele operatie vanuit hun eigen huizen. Het was even wennen voor de kijkers maar ook voor de spelers en alle andere mensen erom heen.

Het eerste ‘online’ dag van de LEC verliep niet bepaald vlekkeloos. Maar gelukkig leerde de crew er snel van en werd er op de tweede dag een vrij vlekkeloze stream neergezet. G2 Esports, Fnatic, Origen , MAD Lions, Rogue en Misfits Gaming wisten zich allemaal te plaatsen voor de play-offs. Technisch gezien zou Excel Esports nog kans kunnen maken op de play-offs. Echter gezien hun schema van komende week en die van Rogue en Misfits Gaming is de klans vrij nihil dat Excel Esports nog op gelijke hoogte komt met één van deze twee teams.

MAD Lions SK Gaming Schalke 04 Misfits Gaming Excel Esports Fnatic Origen Vitality G2 Esports Rogue Schalke 04 Team Vitality SK Gaming Origen MAD Lions Misfits Gaming G2 Esports Excel Esports Fnatic Rogue

Komende weekend zal er in de LEC vooral om seating worden gestreden. Origen en Fnatic vechten om de tweede plek. MAD Lions zou graag hun vierde plek willen behouden. Rogue en Misfits Gaming zullen ongetwijfeld graag de vierde plek over willen nemen. G2 Esports staat nog veilig bovenaan, maar ook zij zullen tenminste één game moeten winnen om hun eerste seat vast te houden. Hopelijk wordt dat snel bepaald op de eerste dag, zodat we op de tweede dag nog wat leuke fun games kunnen gaan zien.

Speel week 9 van de LEC