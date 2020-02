De nieuwe cloud-based subscription service, Pokemon home, is nu beschikbaar voor Nintendo Switch, iOS en Android. De service laat spelers hun Pokemon overdragen vanuit de oude games naar Pokemon Sword & Shield.

Evenals Pokemon Bank, is het in Pokemon Home mogelijk om je Pokemon op te slaan in een cloud-omgeving, om ze vervolgens over te zetten naar bijvoorbeeld Pokemon Sword & Shield. Er zijn twee versies van de app: de Nintendo Switch variant en de mobiele app. De mobile versie geeft ook de mogelijkheid om je beestjes te ruilen en de app vult aan op de Switch app.

Er zijn drie voornamelijke prijscategorieën: Pokemon Home Premium voor 3 Euro per maand, 5 Euro voor 3 maanden of een jaar voor 16 Euro. Ook is er een gratis variant, met gelimiteerde mogelijkheden en features. The Pokemon Company geeft ook een maand gratis Pokemon Bank weg, de storage service voor de 3DS. Zo kunnen oude Bank gebruikers hun Pokemon overzetten naar de Home service. Zo hoeven oude Pokemon Bank gebruikers niet dubbel te gaan betalen.

Ga jij Pokemon Home aanschaffen? Hoe zal jij het voornamelijk gebruiken? Of, vind je het maar niks? Laat het ons weten in de reacties hier beneden, wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening! De service is vanaf nu te downloaden.