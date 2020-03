Prijsvraag: Vrijkaartjes voor Guns Akimbo

Daniel Radcliffe, bekend van Harry Potter is terug op het witte doek in Guns Akimbo. In deze nieuwe en bizarre film loopt onze Harry on crack (want zo ziet hij er uit in bepaalde scenes) tegen een aantal onvoorziene gevaren aan. Jij kunt het hele verhaal mee volgen in de bioscoop en misschien ook wel voor helemaal niks!

Op 5 maart brengt Gusto Entertainment de bizarre actiekomedie Guns Akimbo uit in de Nederlandse bioscopen. In de gitzwarte actiekomedie Guns Akimbo wordt de nerdy videogame-ontwikkelaar Miles (Daniel Radcliffe) onbedoeld deelnemer in een illegaal spel op leven en dood. Miljoenen mensen volgen zijn avontuur, niet zoals jij in de bioscoop, maar via een livestream. Niemand helpt hem, hij staat er helemaal alleen voor.

De videogame en film wereld worden steeds hechter. Bepaalde werelden komen samen en in deze film is de videogame scene ongetwijfeld het onderwerp. Akimbo doet je misschien denken aan de glorie tijden van Modern Warfare 2. Want je moet wel een echte badass zijn om jezelf uit deze situatie te wormen. Guns Akimbo dus!

Wat gaan we weggeven?

Voor deze film geven we 3 maal 2 vrijkaarten weg!

Hoe kan ik winnen?

Geef antwoord op de volgende vraag: Kan Daniel Radcliffe beter met een toverstok, of met een vuurwapen overweg? Laat je reactie hier beneden achter, of op het bijbehorende Facebook bericht.

Deelname aan deze prijsvraag is mogelijk tot en met 10 maart 12:00. Vervolgens zullen wij de winnaars bekend maken bovenaan in dit bericht. Zorg er dus voor dat je volgende week even terug kijkt om te zien of je in de prijzen bent gevallen.

Alvast even warm draaien? Check hier beneden alvast de trailer om in de stemming te komen!