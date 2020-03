PSV Esports stelt play-offs veilig in de Dutch League

PSV Esports heeft als eerste ploeg de play-offs behaald in de Dutch League. Het team gaat na zeven games ongeslagen aan de leiding en kan niet meer buiten de top vier vallen. Onder hun gaat de strijd verder om de laatste drie plekken van de play-offs. Voor Echo Zulu ziet het er echter somber uit. Echo Zulu moet nu alles winnen om nog kans te maken op de volgende ronde. Bij nog een verlies is Echo Zulu klaar in deze spring split. De vier andere teams staan slechts met één punt uit elkaar. De volledige stand kunnen jullie hier terug vinden.

PSV Esports moest afgelopen week tegen mCon esports en Dynasty. Beide games werden gewonnen. Dynasty de nieuwe nummer twee in de Dutch League, kon niet voor zorgen dat PSV Esports zijn eerste verlies van het seizoen kregen. Defusekids kon zich na enkele teleurstellende games eindelijk weer een puntje oprapen tegen Echo Zulu. Echo Zulu moest twee keer aan de bak maar verloor van Defusekids en van Team THRLL. Voor Echo Zulu wachten er nog drie loodzware games. Zij spelen nog twee keer tegen PSV Esports en nog één keer tegen Dynasty.

Vanavond in de Dutch League is het aan Defusekids en Dynasty om twee games te spelen. Defusekids speelt tegen de ongeslagen PSV Esports. Later op de avond spelen zij tegen mCon esports. Dynasty speelt tegen Echo Zulu en Team THRLL. Vooral de games tussen Defusekids en mCon Esports en Dynasty tegen Team THRLL zijn belangrijk. Deze vier teams strijden om de laatste drie plekken voor play-offs. Ondanks dat elke game belangrijk is, kunnen deze games net genoeg zijn om bij een gelijke stand boven de ander te eindigen. Dynasty, Defusekids, mCon Esports en Team THRLL, wie van deze games gaan zich bij PSV Esports voegen in de play-offs?