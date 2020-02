PSV Esports domineert de Dutch League

PSV Esports blijft de Dutch League domineren. Afgelopen week werd er weer gewonnen, dit keer was Team THRLL slachtoffer van dit sterke team. Vanavond gaan we week zes in en blijven we ons afvragen, wie kan PSV Esports stoppen/verslaan? In het eerste seizoen van de Dutch League en voor PSV Esports gaat alles voor het team goed. De favorieten rol lijkt hun goed te liggen en laten keer op keer zien waarom zij de favoriet zijn.

Vorige week in de Dutch League was het aan Team THRLL en mCon esports om twee keer aan de slag te gaan. Team THRLL trad aan tegen Defusekids en PSV Esports. PSV Esports bleek wederom een maatje te groot te zijn voor Team THRLL. Defusekids zou normaliter ook een maatje te groot moeten zijn, maar niets was minder waar. In een verrassende game wist Team THRLL Defusekids te verslaan. Hiermee is de verliesreeks van de Defusekids opgelopen naar drie games. Dynasty en Echo Zulu waren de tegenstanders voor mCon Esports. Dynasty zette zijn zegereeks door mCon Esports te verslaan. Echo Zulu was echter niet instaat om te winnen van mCon esports. Echo Zulu neemt de plaatst van hekkensluiter over van Team THRLL. De volledige stand kunnen jullie hier terug vinden.

Vanavond mogen PSV Esports en Echo Zulu tweemaal aan de slag in de Dutch League. Echo Zulu speelt tegen Team THRLL en Defusekids. PSV Esports neemt het op tegen mCon Esports en de nieuwe nummer twee Dynasty. De featured match of the week is de game tussen Dynasty en PSV Esports. In de eerste ontmoeting was PSV Esports veel sterker dan Dynasty. Dynasty is echter flink gegroeid in de afgelopen weken. Is Dynasty dit keer wel in staat om de game spannend te maken tegen PSV Esports? Of is PSV Esports wederom te sterk voor Dynasty en blijft het ongeslagen bovenaan staan?