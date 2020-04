PUBG met korting op de Xbox One!

Voor alle Xbox One gebruikers is het feest. Voor wie PUBG nog niet in zijn bezit had is nu het moment om de game aan te schaffen. Met maar liefst een toffe korting van 50%.

PUBG is één van de populairste Battle Royale games. Playerunknown’s Battlegrounds draait al een tijd mee en met een team van actieve ontwikkelaars is deze game blijven ontwikkelen door de jaren heen. Met een aantal toffe maps, een groot arrangement aan verschillende wapens, een groot online platform en nieuwe speel modussen is er altijd wel wat te beleven.Zo kan je gaan voor de normale Battle Royale in PUBG. Je spawnd op één van de mappen met honderd andere spelers en het is aan jou om als enige te blijven leven. Je kan solo spelen of met je team tot wel vier spelers. Moordt de andere spelers uit, loot en win de Chicken Dinner! Door de map heen liggen verschillende wapens en attachements voor op die wapens. Zo kan je goede scopes, lasers en magazijnen vinden. Alles om je wapen loadout beter te maken. Drop in een rustig gebied voor een makkelijkere start van de game en vind minder snel goede loot of drop op de drukke plekken voor veel actie en goede wapens.

Niet alleen de spelers zijn dodelijk. Eens in de zoveel minuten komt er een zone op je map, een grote cirkel die steeds kleiner wordt. Belandt buiten deze cirkel en sterf aan de schade. Zorg dat je binnen de zone blijft, op een gegeven moment zijn er heel veel spelers op heel weinig land. Dat wordt spannend! Ook zijn er rode zones in PUBG waar bommen vallen, heel dodelijk dus blijf goed op die minimap kijken!

Sinds kort heb je in PUBG ook een nieuwe speelmodus, namelijk Team Deathmatch. Dit zijn gevechten waar je in teams van acht tegen acht andere spelers speelt. De mappen waarin je vecht zijn kleine stukjes van de bekende grote mappen, dus als het goed is weet je de weg! Hier is het de bedoeling om zoveel mogelijk enemy spelers om te leggen in een bepaalde tijd. Het team met de meeste kills wint uiteraard!

Ga naar de Microstoft Store op je Xbox One om PUBG nu met hele veel korting te scoren en speel mee!