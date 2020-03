Review: Bleeding Edge

Een game waar wanorde centraal staat. Bleeding Edge is een game voor mensen die los willen gaan in een game. Kleuren, muziek, gekke champions, robuuste mappen en totale chaos…

In een wereld waar je jezelf kunt verbeteren met mods. Dit is allemaal mogelijk in de futuristische wereld van Bleeding Edge. Waar eerst de mensen en dieren (en dingen?) kleine aanpassingen deden aan hun lichaam, ontstond er een groots onderwereld probleem waar veel illegale mods werden toegepast. Ontmoet de levendige wereld en dompel je onder in een chaotisch spel vol gekke, toffe en coole karakters! We de game al eens eerder proberen maar nu konden we pas écht spelen!

Gameplay

De gameplay is in één woord chaotisch. Maar, niet op een negatieve manier. De drukte en warboel dat uit je scherm spat is juist wat de game leuk en uitdagend maakt. Wanneer je spellen zoals Overwatch en Team Fortress 2 kent en speelt, ligt Bleeding Edge je ook wel. Je hebt een aantal excentrieke karakters waar je mee kan spelen. Je hebt de tanks, de supports en de karakters die veel schade aanrichten in een korte tijd. Kies slim om zo je team sterk op te bouwen, je werkt namelijk ook in teams van vier tegen vier. Het spel heeft twee thema games. Of je moet met je team een plek overnemen en vervolgens beschermen (lijkt op King of the Hill), of je moet bepaalde objecten sparen en terug brengen naar je base (denk aan Capture the Flag).

De karakters hebben ook ieder zijn eigen krachten in Bleeding Edge. Zo kan je bijvoorbeeld met Gizmo bommen vuren en heel hoog springen. Ook kan je met Cass speciale aanvallen doen met je benen of spelers helen met je krachten wanneer je Zero Cool speelt. Aan het begin van het spel, wanneer je je karakter kiest kan je ook een ulitmate ability kiezen. Je hebt steeds twee keuzes die je karakter kan doen wanneer je goed hebt gespeeld en je je ultimate kan doen. Ook kan je sparen voor kleine extra’s voor je karakters (mods). Zo kan je decks maken voor je karakter die je zelf aanpast en in elkaar bouwt zoals jij dat wilt. Bijvoorbeeld door +7 damage te hebben, te beginnen met meer HP en een snellere cooldown te hebben dan andere spelers. Deze mods speel je vrij en dan kan je er drie kiezen voor je loadout. Dat deed mij een beetje denken aan de Rune pages bij bijvoorbeeld League of Legends.

Verder heb je de mogelijkheid om te pingen in de game als je bijvoorbeeld spelers sneller wilt focussen of juist iets anders duidelijk wilt maken aan je team. Ook zijn combo’s maken in gevechten een groot aspect van Bleeding Edge. Het is uitgebreider dan veel andere games die met hetzelfde basisplaatje werken. Je moet veel onthouden en er zijn dus veel meer opties om in gevechten te spelen. Dat is in het begin wel erg verwarrend. Ik moest er aan wennen. Dat maakt ook dat de game uitdagender is dan veel andere soort gelijken en zich hierin dus ook laat uitblinken. Niet even rustig een potje spelen maar juist je rug recht, je houding goed en gaan met die banaan!

Verder wilde ik even benoemen dat de muziek echt heel erg goed is. Ik ben nu al een paar keer blijven hangen bij het beginscherm omdat ik even wilde luisteren naar het nummer. Gelukkig staat deze op de website van Bleeding Edge!

Graphics

De game deed mij ontzettend denken aan de Borderlands games. Met veel kleuren, een post apocalyptisch tintje, chaos en die kenmerkende art stijl is Bleeding Edge een tof uitziende game. Ik moet zeggen, de karakters en het design daarvan is een staaltje kunst van de bovenste plank. Hoe ontzettend raar en origineel die zijn verbaasde mij. Met veel games met dit concept leek het mij lastig om nieuwe, uitdagende karakters te maken. Maar, het is ze gelukt… Met een klein snufje Mad Max door de Bleeding Edge mix maakt dat je echt verbaasd in de lach schiet als je karakters mag kiezen.

En ja, soms blijft de game Bleeding Edge hangen. Of stottert hij even ondanks dat je een goede PC hebt. Soms duurde het even voor de dialogen verder gingen en liepen de A.I. gestuurde karakters raar. Maar het is dan ook een game die net op de markt is. Dit zal er snel uitgepatched worden. Verder ben ik eigenlijk geen negatieve of niet werkende aspecten tegengekomen en voelt de game echt ‘af’.

Verdict

Een game die leuk is, chaotisch en all over de place. Voor een humoristische game ben je aan het goede adres bij Bleeding Edge. Te spelen op de PC via onder andere de Microsoft Store of slinger je Xbox One aan en koop het spel daar in de store om los te gaan. Als je zelfs snel bent kan je tot 31 maart de speciale Punk Pack verkrijgen met je Xbox Game Pass! Deze game krijgt denk ik veel spelers. Ook zullen er in de loop van de tijd meer lore verhalen en vechters bijkomen om mee te spelen. Mijn verwachting is dat er veel ontwikkeling bij komt kijken, Bleeding Edge zal blijven veranderen en bijvoorbeeld ook vast komen met nog een extra speelmodus. Genoeg om je niet te vervelen in ieder geval! Nadelen kan ik niet echt bedenken. Misschien is het voor sommigen een pittig spel, te chaotisch misschien ook wel. Dat zou een nadeel kunnen zijn voor sommige gamers. Ook is de third person camera even wennen, maar dat heb je denk ik al snel onder de knie. Verder ziet, klinkt en speelt de game tof. Ik geef het dan ook een 9 van de 10 punten!

Ik weet in ieder geval dat ik even Maeve ga mainen, want God, wat is die raar en leuk. Of toch Cass..?