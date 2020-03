Review: Ori and the Will of the Wisps

Er zijn een aantal van die games die je op de sfeer meenemen van A tot Z. Games zoals Journey zijn zo meeslepend qua sfeer dat je eigenlijk vergeet dat je aan het gamen bent. Van het eerste deel van Ori wisten we al dat dit net zo’n game is. Nu Ori terug is met Ori and the Will of the Wisps, konden we niet wachten om weer op een wolkje te zitten en door de game heen te vliegen. Maar je kan gelukkig ook de game met heel veel uitdaging spelen, het ligt er natuurlijk aan waar je van houdt als speler.

Ori and the Will of the Wisps is een heerlijke meeslepende platform game van Moon Studios. De game draait op twee dingen: sfeer/muziek en platforming. Net zoals het vorige deel, wordt het verhaal en de game begeleid door fantastische muziek. Elk deel van het bos, elk moment in het spel heeft zijn eigen nummer die past bij de situatie. De muziek is nummer voor nummer schitterend om naar te luisteren. Het is dan ook zeker aan te raden om de game op praktisch max. volume te spelen. De zorgvuldig uitgekozen muziek vervangt de leegte van de spaarzame conversaties in de game. Maar heel eerlijk vind ik dat ook totaal niet storend.

Op en top Platformer

Het andere deel van deze geweldige game is het platform gedeelte. Ori and the Will of the Wisps heeft het speelgedeelte aardig wat aangepast ten opzichte van zijn vorige game. Er zit nu een klein beetje RPG in het menu. Nieuwe vaardigheden en aanvallen kun je selecteren en sterker maken. Ook kan je diverse power-ups gebruiken en samenstellen. Daarnaast heb je nog een kleine herstel werkzaamheden die je kan verrichten in het bos. De game is te spelen op zowel de PC als de Xbox en dus met controller of toetsenboord en muis. Platformers speel ik het liefst met een controller en dat merk je bij deze game ook. Met de controller kan je net wat beter bepaalde sprongen en acties uithalen dan met je toetsenboord.

Desondanks is Ori and the Will of the Wisps heel goed te spelen met toetsenboord en muis. Enige wat je in de gate moet houden is dat je de game op full screen speelt. Wanneer je windowed speelt zul je regelmatig met je muis naast het scherm klikken en schiet de game automatisch op pause. Voordeel van het spelen met de muis en toetsenboord is dat sommige richt acties weer net wat accurater zijn dan dat je met je controller kan doen. Uiteindelijk komt het natuurlijk neer op je persoonlijke voorkeur. Maar gelukkig hoef je de game maar één keer aan te schaffen en kan je hem spelen op zowel de Xbox als de PC.

Schitterend verhaal

Het verhaal van Ori and the Will of the Wisps is weer een die je laat zitten op het punt van je bureaustoel. Het verhaal gaat verder waar Ori and the Blind Forrest is geëindigd. Uit het ei komt er een kleine uil uitzetten genaamd Ku. Dit is de dochter van Kuro, de vijandige uil uit Blind Forrest. Ori en zijn vrienden dragen zorg voor Ku. Echter heeft Ku een misvormde vleugel. Daardoor kan Ku niet vliegen terwijl ze alle andere vogels om haar heen wel ziet vliegen. Ori komt met een oplossing en geeft Ku een veer van haar moeder. Eenmaal de veer vast te hebben gemaakt aan haar vleugel kan Ku eindelijk vliegen. Ori en Ku vliegen samen een stuk en komen in een storm terecht. Hier raken ze gescheiden en is het aan Ori om Ku weer te vinden.

In dit nieuwe bos wachten weer nieuwe uitdagingen en monsters op Ori. Maar er worden ook nieuwe vrienden gemaakt in Ori and the Will of the Wisps. Naarmate de game zich vordert hoe meer je te weten komt over de staat van dit bos. Samen met je nieuwe vrienden ga je op zoek naar Ku en naar een manier om het bos te redden van de kwade geesten die daar rondspoken. Onderweg leer je nieuwe en bekende vaardigheden die ook in het vorige deel zaten. Bij diverse vrienden kan je upgrades en nieuwe vaardigheden leren. Tevens zul je naar bepaalde vaardigheden moeten zoeken in het bos om naar een nieuw stuk te kunnen.

Verdict Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps is weer een schitterende game van Moon Studios. De game heeft drie moeilijkheidsgraden om te spelen. Voor de story liefhebbers kan je de game op easy zetten en voor de doorgewinterde platformer kan je de game op hard zetten. Het verhaal zit weer goed in elkaar met her en der een twist in het verhaal. De muziek die deze game begeleid is weer van hoog niveau. Elk nummer past bij de omgeving of de situatie waarin je bevind. Of je de game nu op PC of op Xbox speelt, op beide is de game goed te spelen. Het komt uiteindelijk neer op persoonlijke voorkeur. Met de controller merk je gewoon dat je bepaalde sprongen net wat beter kan maken dan met je toetsenboord. Daarentegen zijn de richt acties met je muis en toetsenboord net wat accurater dan met de controller.

Kortom Ori and the Will of the Wisps is een heerlijke game om te spelen en het zal me niet verbazen als ze weer een x aantal prijzen dit jaar in binnen weten te slepen.