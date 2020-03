Review: Overpass

Mooie auto’s, veel snelheid, spetterende actie en spektakel alom!

Dit zijn geen termen die Overpass beschrijven. Je wilt uiteraard zo snel mogelijk over de finish komen, maar dit bereik je niet met snelheid. Om in de legendarische (al zij het Cruijffiaanse) woorden van Juan Manuel Fangio te spreken: “To finish first, you first have to finish.” En daar ligt de uitdaging, de finish bereiken. Je rijdt niet over mooie circuits of duidelijke off-road routes zoals in WRC of Dirt. Stapels banden, boomstammen, modderpoelen en grote stenen, dat is de ondergrond waarop je je begeeft, en daar ga je niet met 130km per uur overheen.

Vorig jaar spraken we al even over Overpass na onze ervaringen op Gamescom. Ontwikkelaar Zordix liet ons met veel trots hun eerste grote project zien. We mochten twee banen spelen, een met extreme off-road track met obstakels en een zogenaamde hill climb. We kregen mooi uitleg over hoe het werkt en wisten de ontwikkelaar zelfs één of twee maal te verrassen.

Pijn is fijn

Nu we alle banen hebben kunnen spelen zijn we er achter gekomen wat een uitdaging deze game is. De obstakelbanen zijn goed te doen, je rijdt een paar rondjes en elke paar meter kom je een obstakel tegen. Wellicht wat makkelijk gezegd, maar als je de vergelijking maakt met de ‘echte’ routes, geheel terecht. Je krijgt te maken met de grootste stenen en diepste modderpoelen. Je blijft vasthangen, kiept om, komt een heuvel niet op of blijft met spinnende wielen op de plek staan. Maar je blijft proberen. Je laat je niet van de kaart brengen en probeert met veel beleid toch de volgende checkpoint te halen. Na twintig keer proberen gaat de frustratie toch wel opspelen. Hier en daar probeer je met geweld je wagen verder te krijgen, tot je je weer bedenkt dat het om beleid gaat.

Je neemt weer wat gas terug en wiebelt heen en weer, je pakt het heuveltje net iets anders, op het juiste moment een beetje gas bij en… YES! Je hebt het gehaald. Euforie! Dat is het heerlijke aan Overpass. Soms komt de frustratie héél hoog, regelmatig heb ik even de controller moeten neerleggen omdat ik geen nieuwe wilde kopen, en al helemaal geen nieuwe TV. Maar áls het dan eindelijk lukt, is de voldoening groot.

Hardware

In de game vind je 24 gelicentieerde buggy’s en quads: 9 ATV’s (quads) en 15 UTV’s (buggy’s) van grote fabrikanten zoals Polaris, Yamaha, Arctic Cat en Suzuki. Waar je bij de buggies wat minder kans hebt om om te mieteren, heb je bij de quads juist weer iets meer controle omdat je je rijder naar een kant kunt laten leunen. Deze voertuigen kun je allemaal vrijspelen, maar zijn wel allemaal al beschikbaar als je met een buddy op de bank samen gaat spelen.

Career

Uiteraard is er een careermode. Cash verdienen, nieuwe wagens kopen en nieuwe locaties unlocken. Tot zo ver vrij standaard. Wat wel leuk gedaan hebt is dat de progressie niet puur lineair is. Je hebt een grid en elke keer als je een locatie gehad hebt kun je naar enkele locaties door. Uiteindelijk komt dit alles weer samen en zijn alle evenementen over een net verdeeld. Voor een game als Overpass brengt dit enkele voordelen met zich mee. Ten eerste kun je makkelijk iets anders kiezen als je ergens hopeloos tegenop ziet. Je hebt wat meer keuze in het soort evenement dat je wilt doen, alsmede de moeilijkheidsgraad. Zoals gezegd heb je de obstacle courses, waar ik het al over gehad heb, maar ook de hill climb. Je kijkt tegen een grote heuvel aan die je omhoog moet. Maar zoals je al raadt is dit geen eenvoudige heuvel om naar boven te komen. Je kan de heuvel op verschillende manieren omhoog en kun je de situatie op verschillende manieren tackelen, maar rechttoe, rechtaan is nooit een optie.

Multi-player

Dan is er nog de multiplayer. Er is een online mode waar ik niet bijster veel over te vertellen heb. Waar ik wel wat over te zeggen heb is dat je samen op de bank los kan gaan. Dit kan om de beurt of tegelijk. Als je om de beurt gaat dan probeer je elkaars tijd te verbeteren en kijk je wie dit het beste kan met welk voertuig. Maar uiteraard is het een stuk leuker om dit via split-screen tegelijk te doen. Gelukkig zit je niet samen op de baan, dit is niet een game waarin het leuk is om elkaar ervanaf te beuken. Naja, soms zou dit wellicht wel leuk zijn, maar daar draait het niet om. Je ziet een ghost van de andere en zo voel je wel echt de competitie, het echte race aspect is hierdoor nog steeds aanwezig. Wat wel opvallend was, is dat de ene speler invloed heeft op de baan van de ander, als je bijvoorbeeld iets omver rijdt, dan valt het ook bij de andere speler om.

Verdict

Ik heb erg veel plezier met de game gehad, en nog steeds. Het is steeds ‘nog één keertje proberen’. Maar er is nog heel veel ruimte voor verbetering. Grafisch is het hit-and-miss. Het ziet er op zich prima uit, maar gooit geen hoge ogen om vervolgens soms prachtig uit te zien als de zon door de bomen schijnt. Op de extreme motion blur op de wielen na, ziet Overpass er verder prima uit en eigenlijk geldt hetzelfde voor het geluid. Opvallend is wel de afwezigheid van muziek. Of dit een nadeel is, moet iedereen voor zichzelf bepalen. Ik vond dit wel prettig omdat ik concentratie nodig heb én de toeren van de motor moet kunnen horen. Wel is er de nodige optimalisatie nodig. Screentearing en framedrops zijn de game echt niet vreemd en tijdens splitscreen lijkt de framerate af en toe tot onder de 20 te dalen (op PS4). Hier is dus nog voldoende ruimte voor verbetering.

Het genre is niet bij iedereen bekend, dus niet iedereen zal even warm lopen voor een game als deze. Hierdoor zal het per definitie de underdog status onder de racegames hebben. Maar ik applaudisseer het Zweedse Zordix en Big Ben om zich in zo’n niche te wagen, en ik ben blij dat er eindelijk een dergelijke is.

Je moet stevig wat geduld opbrengen en niet iemand zijn dit instinctief het gas indrukt. Voor mij zijn kalmte en doorzettingsvermogen de woorden die Overpass uiteindelijk het best omschrijven. Overpass heeft erg veel potentie maar is duidelijk de eerste game in een genre en hopelijk serie. Ik zou dus een tweede deel absoluut verwelkomen, maar hier moet wel de ruwe randen van af en zeker wat meer diepgang worden toegevoegd. Waar het uiteindelijk wel om draait is dat ik veel plezier heb met Overpass!

