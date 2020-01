Review: Untitled Goose Game

Na een verrassend succesvolle lancering op PC en Nintendo Switch verscheen de waggelende gans net vóór de kerstdagen op Playstation 4 en Xbox One. Uiteraard zijn wij niet achtergebleven in de ganzenjacht en hebben de PS4 versie even goed onder de loep genomen.

In Untitled Goose Game kruip je in de huid van een wilde gans. Het is jouw taak om onrust te stoken in het nabije dorpje en uiteindelijk die glanzende prijs de wacht in te slepen. Het is geen lange klus, maar ook niet de meest eenvoudige. De kort, maar krachtige en levendige puzzelgame houd je een klein 2 tot 3 uur zoet het met het ‘verhaal’, waarna je achteraf een aantal extra uitdagingen kunt uitvoeren.

Untitled Goose Game

Zoals ik al zei kruip je in de huid van een waggelende gans om onrust te stoken. Dit doe je niet zomaar uit eigen initiatief. Alhoewel het enorm lachwekkend is om rond te gaan klooien is het de bedoeling dat je bepaalde opdrachten van je lijstje af streept. Het drop is opgedeeld in 5 levels. In ieder level krijg je een checklist aan opdrachten die je moet voldoen. De beruchte opdracht ‘rake in the lake’ is één van deze opdrachten. Deze krijg je in het eerste level. Zoals de opdracht je doet vermoeden is het hier je taak om een hark in de vijver te gooien.

Tijdens het uitvoeren van deze opdrachten ben je over het algemeen de dorpsbewoners geen gunst aan het verlenen, maar in tegendeel. Zo zal de tuinier je direct achterna zitten zodra hij in de smiezen heeft dat jij zijn hark in je snavel hebt. Het is de kunst om de tuinier eerst af te leiden, of ongezien de hark te grijpen en deze vervolgens op mysterieuze wijze te laten verdwijnen.

Zo zit de game vol met dit soort puzzels waarbij je spullen moet verplaatsen, of een reeks aan spullen tegelijkertijd op één locatie moet zien te krijgen. Zo heb je een boodschappenlijstje met spullen die je in een mandje moet leggen. Pas zodra alle spullen in het mandje liggen wordt de opdracht afgestreept. Het is hierbij de kunst om alle voorwerpen te verzamelen voordat de persoon van wie deze spullen zijn doorheeft waar deze spullen naar toe gaan. Indien je wordt gesnapt ziet deze persoon namelijk alle ‘mysterieus’ verdwenen spullen en worden ze terug gehaald.

Kort maar krachtig

De slimme gans is binnen een uurtje of 2 wel door het spel heen gewaggeld. Je kunt je verder wagen aan extra opdrachten en tijdraces, maar in principe zie je na de eerste 5 levels die je speelt niets nieuws. Je kunt na afloop door de vijf levels heen lopen om extra opdrachten te vervullen of proberen om ieder level binnen 6 minuten op te lossen voor een trofee. De extra opdrachten kunnen best pittig zijn en hier moet je soms ook wel even goed over nadenken. Dit geldt niet anders voor de standaardopdrachten door het verhaal heen. Alhoewel deze meestal wat meer vanzelfsprekend zijn.

De game begint vrij eenvoudig in de tuin met de tuinier, maar tegen het einde van het spel in het cafe wordt het in een rap tempo al wat pittiger. Je mag hier namelijk door het personeel van het cafe niet gezien worden. Zodra ze je zien jagen ze je namelijk van het terrein af. Vreemd genoeg werd je minder snel weggejaagd in de voorgaande levels. Bijna tegen het einde van het verhaal komen alle levels samen en dien je terug te gaan naar het begin om je buit te innen. Aangezien je buit geluid maakt terwijl je rent, komen alle bewoners achter je aan waardoor je extra goed moet uitkijken tijdens deze laatste sprint.

Uitstraling

De game ziet er een beetje uit alsof je een tekenfilm aan het kijken bent. De knullige bewoners en hoe ze omgaan met de gans en de wereld om zich heen doen je dan ook wel een beetje denken aan een tekenfilm wereld. Het zou zomaar een dorpje uit Buurman en Buurman kunnen zijn. De uitstraling van de game voegt daarom een zekere vibe toe aan de game en hoe de game speelt. De ietwat onvoorspelbaarheid van de personages zorgt er voor dat jouw tweede playthrough voor extra trofeeën bijvoorbeeld iets anders uit komt te zien. Er zijn geen harde voorgeprogrammeerde paden die de bewoners afleggen waardoor je de tweede keer misschien veel meer moeite ervaart met de beruchte ‘rake in the lake’ opdracht bijvoorbeeld. Dit zorgt er zeker ook voor dat de game niet saai wordt, ook al heb je er al een paar uur in zitten.

Verdict

Untitled Goose Game is een korte maar zeer vermakelijke puzzelgame waarbij je zeker na het spelen van het verhaal nog wel even plezier kunt hebben. Er zijn zat voorwerpen in de wereld waar je mee kunt spelen en alle bewoners het leven een beetje zuur maken door als een blakende gans onrust te stoken is toch wel iets wat je van je eigen ‘to-do’ list moet hebben afgestreept.

Pluspunten

Technisch in orde

Technisch in orde Extra opdrachten

Extra opdrachten HONK

HONK Hilarisch

Minpunten

Aan de korte kant