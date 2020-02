Square Enix toont Outriders voor Cross-Gen

In een stilte voor de storm, zo zouden we deze periode maar noemen, toont Square Enix een gloednieuwe Cross-Gen titel; Outriders. Waarschijnlijk één van velen, want de game komt uit in het najaar en verschijnt op zowel de huidige generatie, als de volgende.

Het jaar van Cross-Gen titels is aangebroken. In het najaar van 2020 mogen we wederom een aantal kaskrakers verwelkomen en Square Enix voegt er in ieder geval nog eentje toe. Outriders is een 1 tot 3 spelers RPG co-op shooter. De speler kruipt in de huid van een soort supersoldaat die zowel vuurwapens als speciale krachten benut. Vanuit de fracties aan gameplay die we op dit moment kunnen zien lijkt het op een hybride tussen Destiny, Gears of War en Anthem. Dat is ook niet heel vreemd. De game wordt ontwikkeld door People Can Fly. Voornamelijk bekend van Gears of War: Judgment en Bulletstorm.

Gisteren werd de officiële reveal trailer getoond waarin we al een idee krijgen van de fantasy wereld waarin de game zich afspeelt. Ook zien we enkele personages, wapens en krachten voorbij flitsen. Het lijkt er op dat we deze maand al snel meer informatie krijgen over deze nieuwe titel want Game Informer heeft al fracties van gameplay getoond in een exclusieve coverage trailer van zo’n 50 seconden. Morgen, 13 februari verschijnt de volledige coverage op hun kanaal waarna we hoogstwaarschijnlijk meer gameplay te zien krijgen, alsmede meer informatie over de game zelf.

Outriders is een Cross-Gen titel. Dit betekend dat de game aan het einde van 2020 verschijnt voor zowel de Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X en Windows PC. Hoe gaat dit dan precies in zijn werk met multiplayer co-op? Kunnen Playstation 4 spelers ook met Playstation 5 spelers spelen? En met Xbox? Misschien krijgen we hier ook deze maand nog antwoord op. In ieder geval krijgen we deze maand nog een hoop nieuwe informatie omtrent Outriders. Kijk jij er naar uit?