Steam Lunar New Year 2020 Sale is van start gegaan

Steam is een nieuwe Sale gestart ter ere van het Chinees Nieuwjaar. De Lunar New Year 2020 Sale bevat meerdere algemene aanbiedingen en zal jou ook elke dag een cadeautje aanbieden. De sale duurt van 23 tot en met 27 januari.

Het Chinees Nieuwjaar gaat morgen van start en ter ere van dit evenement heeft Steam een speciale Sale opgezet. Van 23 tot en met 27 januari kun je meerdere games op Steam met een goede korting oppikken. En dit is niet het enige wat er te verdienen valt tijdens deze periode. Je krijgt namelijk ook elke dag één cadeautje van Steam voor een totaal van 4 cadeaus. In deze cadeautjes zitten speciale tokens voor het evenement. Met deze tokens kun je korting op je volgende aankoop verdienen, een nieuwe achtergrond en nog veel meer. Let er wel op dat veel van deze items maar tijdelijk beschikbaar en te gebruiken zullen zijn. Op dit moment zijn er al een aantal mooie games in de aanbieding, zoals bijvoorbeeld de Destiny 2 expansion pass, Red Dead Redemption 2 en Dark Souls 3.

Event Tokens

De Steam Lunar New Year 2020 Sale zal tot en met 27 januari duren. Zoals eerder gezegd kun je tijdens dit event speciale tokens verdienen. Deze tokens kun je inwisselen voor verschillende items in Steam. Voor 5000 tokens kun je bijvoorbeeld een kortingsbon halen van €4,50 op je eerstvolgende aankoop. Voor 500 tokens kun je verschillende chatstickers aanschaffen. Deze stickers zullen permanent beschikbaar blijven. Er zijn ook een aantal items die maar tot en met 27 maart gebruikt kunnen worden. Dit zijn een speciaal nieuwjaarsprofiel en profielachtergronden. Denk er dus goed over na dat deze producten tijdelijk zijn als je ze aanschaft. Voor meer informatie over de Lunar New Year Sale verwijzen we je door naar de event page. De token shop kun je via deze link vinden.