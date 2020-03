Team Liquid schiet te kort in de LCS

Team Liquid is na twee jaar van dominantie uitgeschakeld in de LCS. In een teleurstellende spring split wist Team Liquid het seizoen niet te redden. Op de eerste dag werd er gelijk verloren van FlyQuest. Dankzij de resultaten van andere games, kreeg Team Liquid een tweede kans tegen Cloud9. Maar in een spannende game was Cloud9 wederom te sterk voor Team Liquid en schakelde hun daarmee uit voor de play-offs.

Het was een spannende week in de LCS. De meeste teams hadden nog kans op play-offs. Hierdoor was elke game één om in de gate te houden. Naast Team Liquid kon ook Immortals het niet waar maken in de beslissende week. Net als Team Liquid verloor het zijn beide games en mochten zij hopen op een tiebreaker situatie. Cloud9, Evil Geniuses, 100 Thieves, FlyQuest en TSM wisten zich wel te plaatsen voor de play-offs. Op plek zes eindigde drie teams: Golden Guardians, Dignitas en Immortals.

TSM 100 Thieves Cloud9 Evil Geniuses FlyQuest Team Liquid CLG Golden Guardians Immortals Dignitas Golden Guardians FlyQuest Dignitas TSM Evil Geniuses Immortals Team Liquid Cloud9 100 Thieves CLG

De drievoudige tiebreaker in de LCS betekende een extra speeldag in Noord Amerika. Dignitas, Immortals en Golden Guardians gingen de strijd aan om de laatste plek voor de play-offs. Daarnaast werd er ook nog een drievoudige tiebreaker gespeeld om de tweede plek. FlyQuest, 100 Thieves en Evil Geniuses vochten onderling uit wie op de plekken twee, drie en vier kwamen. In de strijd om plek zes verloor Immortals als eerste zijn kans. Daarna was Golden Guardians te sterk voor Dignitas en nam daarmee de laatste plek in de play-offs. FlyQuest verloor van 100 Thieves en moest genoegen nemen met plek vier. Evil Geniuses op hun beurt versloegen 100 Thieves en won daarmee de tweede plek.

Tiebreakers Dignitas Immortals 100 Thieves FlyQuest Golden Guardians Dignitas Evil Geniuses 100 Thieves

Play-offs week 1 LCS