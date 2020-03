LCS strak van de spanning om play-offs

De strijd om de play-offs in de LCS ligt nog wagenwijd open. De spanning is merkbaar bij veel teams die nog vechten om een plekje. Van die tien teams zijn er echter slechts twee teams die al weten waar ze aan toe zijn. Cloud9 domineert de ranglijst en heeft de eerste plek al bemachtigd. Aan de andere kant van de ranglijst vinden we CLG. En CLG kan geen aanspraak meer maken op de play-offs, voor hun is de spring split al klaar.

Bij de hervatting van de LCS is het onder Cloud9 knokken geblazen. Acht teams kunnen nog naar de play-offs. Verrassend genoeg wist Evil Geniuses na afgelopen weekend zich te mengen in de strijd om plek twee. Evil Geniuses won beide games en deelt nu de tweede plek met TSM en FlyQuest. Daaronder vinden we op een punt achterstand Immortals en 100 Thieves. Zij wonnen en verloren afgelopen weekend maar hebben nog een prima stand om naar de play-offs te gaan. Team Liquid valt voor nu nog net buiten de play-offs. Het eens dominerende team van NA heeft bijzonder veel moeite om zijn draai te vinden deze spring split.

TSM Golden Guardians Cloud9 100 Thieves Team Liquid Evil Geniuses Dignitas CLG FlyQuest Immortals Golden Guardians Team Liquid CLG Cloud9 Immortals TSM 100 Thieves FlyQuest Evil Geniuses Dignitas

In de laatste week van de LCS is het smullen geblazen. Omdat er nog zoveel teams in aanmerking komen voor de play-offs is elke game spannend. Kan Team Liquid hun slechte seizoen nog redden door de play-offs te behalen? Zelfs de games van Cloud9 en CLG kunnen nog heel veel invloed hebben op de stand. Kan Evil Geniuses of Team Liquid dit sterke team verslaan?

Speelweek 9 in LCS