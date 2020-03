The Witcher is weer aan de beurt na Cyberpunk 2077

In een interview met Eurogamer Polen heeft CD Projekt Red laten weten dat The Witcher weer aan de beurt is voor een nieuwe videogame. De ideeën liggen al op tafel. De productie begint echter pas nadat Cyberpunk 2077 gereed is. De game zal niet de naam The Witcher 4 krijgen in ieder geval.

Nog enkele maandjes wachten tot Cyberpunk 2077 arriveert. Wat we hier na mogen verwachten van de Poolse ontwikkelaar ligt al een beetje voor de hand. Het is namelijk een game die zich afspeelt in het universum van The Witcher. Het kleinste team van CD Projekt Red gaat hier mee aan de slag zodra Cyberpunk 2077 klaar is. Het gros van het team is nog lang niet klaar van Cyberpunk. De game krijgt namelijk een multiplayer mode. Daar wordt over het algemeen de meeste aandacht aan besteed binnen het team.

Adam Kicinski, CEO van CD Projekt Red geeft aan dat de studio nu twee werelden heeft gecreëerd en graag wilt blijven opereren binnen deze werelden. Cyberpunk en The Witcher dus. The Witcher 3 sloot het verhaal van Geralt af. Het is dus nog onduidelijk waar de volgende game in het universum over gaat. De concepten voor de nieuwe single-player game liggen al duidelijk op tafel. De Poolse studio wilt er graag aan gaan beginnen, maar wacht even tot de game die nu in ontwikkeling is, klaar is.

Cyberpunk 2077 verschijnt 17 september eindelijk voor Playstation 4, Xbox One en Windows PC. De game zou eigenlijk volgende maand al zijn verschenen, maar deze release datum is uitgesteld. Te ongeduldig? Check hier alvast onze preview van Gamescom 2019! Kijk je uit om aan de slag te gaan met de futuristische RPG van CD Projekt Red of toch liever een game in het universum van The Witcher? De game serie is na de verschijning van de Netflix serie nóg populairder geworden!