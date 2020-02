Unboxing: Loot Crate – Chill

Vandaag unboxen we de Loot Crate met thema Chill. De franchises die we weten van deze crate zijn: Marvel, Lost in Space en Die Hard.

Hoe cool zal deze Chill crate zijn? laten we maar snel gaan kijken.

Hahaha dat is grappig! een Chia Pet van Groot. Verder zien we een Marvel t-shirt. Zullen we eens kijken wat er op het t-shirt staat?

Dat is chill voor kerst! Een Winter Soldier t-shirt.

We hadden het al gezien en hoe leuk is dit. Een Chia Pet van Groot. Als je even klaar ben met netflix en chill dan kun je nu kijken hoe Groot’s haar groeit.

Verder vind ik een pakje speelkaarten van Nakatomi Plaza uit Die Hard. Oke……next.

En nog een set stickers van Lost in Space. Nog meer waardeloze filler.

En dan hebben we natuurlijk nog de pin. Dit keer een chill ijsblokje.

Erg chill was deze crate niet. Leuk t-shirt en dat was het wel zo’n beetje voor mijn idee. Dit was de crate van december. Met de Loot Crates zijn we weer bijna op schema.

