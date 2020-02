Unboxing: Loot Crate – Legend

Vandaag unboxen we de Loot Crate met thema Legend. De franchises die we weten van deze crate zijn: Masters of the Universe, Power Rangers en Jurassic World.

Ben benieuwd of er legendarische gear te vinden is in deze Legend crate. Laten we snel gaan kijken hoe “Legend” deze crate is.

Niet veel te zien op het eerste gezicht. Duidelijk is er een Power Ranger figuurtje en de rest blijft nog even een mysterie. Wat zou er op het t-shirt staan? Laten we maar snel gaan kijken.

Het is een Masters of the Universe t-shirt. De print is legend, wait for it…… ary!

Het figuurtje van de Power Rangers hadden we al kunnen lezen. Het is de Dino Megazord.

Verder vind ik nog een paar onderzetters van Star Trek. Was dit maar een legend en geen realiteit.

En dan hebben we nog een Jurassic World poster van Blue. En jawel hoor. Alweer gevouwen! Wanneer leren ze het eens bij Loot Crate?

En er is natuurlijk nog een pin. Deze is van She-Ra.

