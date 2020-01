Unboxing: Loot Gaming – Challenge

Vandaag unboxen we de Loot Gaming crate met als thema Challenge. De franchises die we weten van deze crate zijn: Battletoads, Burderlands 3 en Dungeons & Dragons.

Zijn je reflexen razendsnel? Zijn je vaardigheden aangescherpt? Heb je eraan herinnerd om te saven? Verhoog de moeilijkheid en maak je klaar voor de CHALLENGE!

Laten we maar snel gaan kijken wat er deze keer in de crate te vinden is. We zien een Borderlands 3 figuurtje en een D&D zakje. Maar eerst het t-shirt.

De oplettende lezer had het al gezien. Het is een Battletoads t-shirt. En hoewel ik de game zelf niks vind is het t-shirt wel crazy. I challenge you not to like this t-shirt.

CL4P-TP Steward Bot A.K.A Claptrap. Een mooi vinyl figuurtje. Hetgeen wat jullie niet kunnen zien is dat het figuurtje massief en best zwaar is.

Wat bevat het D&D zakje? Hoe kan het ook anders dan een set dobbelstenen.

En onderin de doos vind ik nog Mortal Kombat 11 artwork.

En natuurlijk is er nog het pinnetje. Een dom keyboard.

Challenge accepted! Weer een leuke gaming crate. Het lijkt er met Neca toch wel op vooruit te gaan. Ben benieuwd hoe Loot Crate eruit ziet wanneer ze alles weer op de rit hebben.

