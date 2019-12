Vier heerlijke kerst games

Tussen alle drukte door is het belangrijk om ook eens aan jezelf te denken. Brunch hier, gourmet daar, diner bij die en er al om 14:oo sharp moeten zijn. Kerst vieren is niet niks. En tussen al die drukte door, mag je best jezelf verwennen met een lekker potje gamen. Games waar je om kan lachen, je in kan verliezen of gewoon even de tijd mee kan vergeten. Waarbij je kan uitbuiken voordat je aan de volgende vreetpartij mee moet doen…

Viscera Cleanup Detail: Santa’s Rampage

Kan jij je voorstellen dat de Kerstman stress heeft? Dat die beste man rondom kerst echt wel overspannen raakt. Snap je dat deze lieve man dan soms even de grip op realiteit verliest en dan gewoon heel even *snapt*..? Dan is Viscera Cleanup Detail met de uitbreiding Santa’s Rampage dé game voor jou. Je bent een werknemer aan de pakjes/kerst fabriek van de Kerstman en moet achter de beste man de ravage opruimen. Zorg dat je werkplaats weer blinkend schoon is en vrij van bloed, elven ledematen, rendier onderdelen en andere troep. Pak je swiffer en emmer uit de kast en aan het werk! Een grappige game vol gekkigheid, gegarandeerd dat je even vergeet dat je zo naar die irritante tante moet!

Skyrim

Pak je favoriete dekentje, zet de kerstboom aan en kruip achter je PC of console voor een paar heerlijke uren Skyrim. Uitgebracht op bijna ieder platform (waar blijft hij in de app Store?) dus voor bijna iedereen wel tot zijn beschikking. De game is al wat ouder maar wat kan je hier veel uren zoet zijn met van alles en helemaal niets. Maar een nieuw karakter aan en begin je avontuur als Dragonborn. Een fijne manier om je kerst door te brengen in de Scandinavische omgeving met sneeuw, Yeti’s en heerlijk warme stews. Met een oneindig lange storyline vergeet je de tijd en kom je gewoon nergens meer opdagen. Maar je hebt dan wel een leuke kerst gehad! Neem dat maar van ons aan.

De Sims 4: Jaargetijden

Zorg dat je ook de basisgame hebt en ga voor de perfecte familie. Spendeer eerst de nodige uren om je mooiste Sims te maken en een huis te bouwen en zorg dat het koud wordt. Want de kou brengt veel moois met zich mee! Zoals lichtjesfeest (kerst) en de viering van het einde van het jaar. Decoreer je huis met prachtige versiering voor kerst en zorg dat je Sims alles doen wat met dat feest te maken heeft. Zoals een groot diner organiseren, chocolade melk drinken, sneeuwballen gevechten houden en de kerstboom neerzetten. Zorg voor warmte in je game terwijl je zelf knabbelt aan kerstkoekjes. Kerst is een mooie tijd!

Dead Rising 4

Oké. het is misschien een horrorgame en misschien niet helemaal ontspannend. Maar zeker wel een game met een kerst thema! Zombies bevechten in een kerst gevulde omgeving is namelijk wel iets wat ons kerst gevoel aanwakkert. Met verschillende wapens die je kan ombouwen tot kei-dodelijk-met-een-touch-of-kerst sla of schiet jij alle zombies kapot terwijl je de beste kerst liedjes zingt. En zijn je wapens nog niet genoeg? Dan verkleed je jezelf toch gewoon als Kerstman. Dan is het plaatje compleet, van een gestoorde kerstman dan. De game is perfect om te spelen na een ongemakkelijk en/of vervelend etentje bij dat andere vervelende familielid. Om even al de agressie er uit te werken!

Nog wat andere games om even op te noemen. Zo heeft Overwatch ook altijd een leuk kerst thema en kan je bijvoorbeeld ook Fallout 76 spelen met een kerstgevoel. Deze games draaien altijd mee op het seizoen en bieden dan leuke events aan om ons te vermaken op deze donkere maar warme dagen. Het leuke daarbuiten is dat veel platforms fikse kerst kortingen aanbieden zoals Steam en de PlayStation Store.

Een hele fijne kerst!