Winter Wonderland keert terug naar Overwatch

It’s the most wonderful time, of the year! Dat is het zeker. In het leven buiten games maar ook in games is de tijd rondom feestdagen magisch mooi. Spellen houden graag rekening met de bepaalde jaarlijkse feesten en Overwatch doet ook zeker mee! Namelijk met de Winter Wonderland 2019, dé tijd om weer het spel op te starten en te grinden voor al dat moois.

Sinds een tijd zijn er weekly challenges in Overwatch waar je speciale icons, sprays en skins kan winnen van je favoriete helden. Zo kan je in de eerste week spelen voor een Soldier76 skin, in de tweede week voor een Moira skin en in de laatste week voor een prachtige Mercy skin. Je begint met de icon, deze win je wanneer je drie games wint. De spray win je wanneer je zes games weet te winnen. Tot slot moet je negen games winnen om de skin te bemachtigen. Deze skins zijn buiten de challenges om ook niet te krijgen. Speel dus veel of goed! Het maakt ook niet uit welke game-mode je speelt, alle wins tellen!

Bij ieder event heeft Overwatch ook zijn eigen spel modussen. Speciale games die je alleen met dat event kan spelen en waar je altijd naar uit kan kijken. Zo kan je altijd rond kerst Mei’s Snowball Offensive spelen. Een competitieve modus waar je allen speelt als het karakter Mei waar je andere spelers moet uitschakelen met een heftig sneeuwballen gevecht. Dit speel je met zes tegen zes Mei’s en het is vooral de bedoeling veel voice lines te spammen, want dat is leuk. Sorry, sorry, sorry… Of ga je liever voor de Snowball Deathmatch? Dit speel je tegen acht andere Mei’s en is een free-for-all modus. Tot slot, mijn persoonlijke favoriet, is Yeti Hunter. Hier speel je als zes samenwerkende Mei’s om een enge Winston Yeti te verslaan. Voor team Mei is het de bedoeling om de Yeti zo snel mogelijk uit te schakelen voor hij jullie uitschakelt. Voor team Yeti, ook gespeeld door één speler, is het de bedoeling zo lang mogelijk te overleven. En om zoveel mogelijk Mei’s te elimineren, wat natuurlijk heel bevredigend werkt.

Ook zijn er weer prachtige en gekke nieuwe skins beschikbaar bij dit event. Ook zijn de skins van vorig jaar, Winter Wonderland 2018 en verder terug, beschikbaar in de store met kortingen. De nieuwe skins kan je winnen uit Lootboxes of door te kopen met de in-game currency. Deze zijn niet goedkoop, het is dus verstandig om veel te spelen en veel gold binnen te harken om je skins te kopen. Hier zijn alle Overwatch Winter Wonderland 2019 skins:

Hou je van Red Dead Redemption, of gewoon van Cowboys, dan is deze skin van McCree, Mountain Man, zeker iets voor jou!

De echte Dad-skin van Soldier76; Ugly Sweater: 76.

Deze spookachtige skin van onze Doomfist, Jötunn, mag er ook zeker zijn!

Moira wordt prachtig gekleed in de skin Holly.

Mooi blauw is niet lelijk met Mercy haar skin Snow Angel.

Sigma, de Hollander, mag zich kleden is de enge skin Rime. Chocolademelk met slagroom, lekker.

Tot slot een toffe skin van Reaper genaamd Rat King.

Het Overwatch Winter Wonderland 2019 event loopt van 10 december tot 2 januari. Veel plezier en laat ons vooral weten welke skin jullie het gaafst vinden!