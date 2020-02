1917 wint alsnog 3 Oscars

1917, de film die bekend staat om de technische hoogstandjes en een geweldig camerawerk wint 3 Oscars. Dat is een grote overwinning als je kijkt naar de competitie. Wat maakt 1917 dan zo geweldig sterk?

1917 is de grote oorlogsfilm van vorig jaar, een film die bekend staat om geweldig camerawerk en toffe cameo’s, buiten dat is de film een esthetisch hoogstandje. Maar, de 1917 stond tegen grote titels als The Irishman, Joker en Parasite. Toch kreeg de film zeker 10 nominaties. Van die 10 werden er 3 gewonnen, wat een complete overwinning is voor een film als deze.

Waarom dan?

1917 is een niche film. Er is gekozen voor een scenario waarin camerawerk voorop staat. De film is opgenomen en gemonteerd als één lang onafgebroken verhaal. Je volgt de twee protagonisten gedurende een lange tocht naar het Devonregiment, die een regelrechte val van de Duitsers in gaan lopen. Hoe dit afloopt ga ik natuurlijk niet spoilen, wel kan ik zeggen dat de film die gewonnen Oscars oprecht verdient.

Tuurlijk, Parasite won film van het jaar. Maar, 1917 won de Oscars die bij de film hoorden. De film won Beste Camerawerk, Beste Geluid en Beste Visual Effects. Al deze prijzen zijn welverdiend. Dat de film qua camerawerk de beste van ze allemaal is, daar is een discussie over mogelijk. Het constant volgen van de protagonisten, terwijl er toch rekening wordt gehouden met omgeving en sfeer, is het beste van de gehele film. Je voelt de constante spanning en het voelt heel persoonlijk wanneer de actiestukken in je gezicht geblazen worden.

Buiten dat, als je erover nadenkt: camera, geluid en visuals zijn toch wel de beste manier om ook daadwerkelijk een specifieke sfeer te creëren. Dit doet 1917 fantastisch. Dus, we kunnen het wel hebben over de mainstream films die sowieso al een Oscar zouden willen, maar soms is het beter om het even te hebben over de underdog, de niche film die een groter publiek bereikt dan verwacht werd.

Wat vinden jullie van de 3 gewonnen Oscars voor 1917? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!