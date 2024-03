intheSpotlight – Maart 2024: Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma, de cult classic met veel loof en ook wel een niche publiek, krijgt eindelijk een tweede deel na om en nabij 12 jaar wachten met zo’n liftmuziekje. Ik kan je vertellen, dat dat liftmuziekje wel gaat irriteren na zo lang, dus dat ik enorm blij ben met de release van Dragon’s Dogma 2 in maart dit jaar. Om de aankomende release te vieren, willen we jullie meenemen in deze (hopelijk) geweldige nieuwe mainline entry.

Zoals eerder benoemd, kwam Dragon’s Dogma ongeveer 12 jaar geleden uit op de Playstation 3. Het is een RPG met veel vrijheid voor de speler en innovatie vanuit de ontwikkelaars. Daarnaast, is het ook zeer zeker een lastige game om doorheen te spelen. De game sprong eruit vanwege de immense en toch ook gedetailleerde wereld, maar veel content en ook content die waarde bied richting de speler. Het is niet je typische Ubisoft boodschappenlijstje wereld, het is een avontuur, eentje waarbij je constant op je hoede moet zijn. Daarnaast is het een game die veel vrijheid bied, maar je toch constant voor het blok zet met keuzestress (op een goede manier). De combat was innovatief, met meerdere manieren om je vijand te verslaan, zoals op z’n rug klimmen en lekker erop los steken. Daarnaast zijn er nog een Pawns/ companions die enorm goed ontvangen werden en werkten. Al met al een enorm tof avontuur in een gevaarlijke fantasiewereld, rijk aan lore. Dit tweede deel lijkt nog ambitieuzer, met een boel verfrissende elementen. Laten we een kijkje nemen!

Verhaal

Het verhaal steekt zich een soort gespiegeld in tegenover de vorige keer. De sequel speelt zich af in een soort spiegelwereld, die wel nog steeds draait om de Arisen, die het avontuur aangaan om hun harten terug te claimen van de grote boze draak. Er is gekozen voor een paralel qua wereld, maar dat betekend niet dat volledig anders is. Er zijn namelijk nog genoeg overeenkomsten. De wereld bestaat uit twee grote continenten. Enerzijds heb je Vermund, koninkrijk van de mensheid. Anderzijds heb je Battahl, een grote en vaste woestijn met rotsen en bergen, gevuld met katmensen (Beastren). De synopsis van het verhaal die we eerder kregen is als volgt:

The story begins in an underground gaol where the Dragon’s voice echoes in the fog of lost memories. Ascend, Arisen, and best me, in accordance with the dogma of this world. Betwixt the domains of human and beastren, A hero must fulfill their forgotten destiny. What dogma does your heart see through your eyes? ‘Tis a tale of one who shall slay the Dragon and claim the throne.

Jouw character

Jij als Arisen hebt natuurlijk ook je ijdelheid en wilt er goed uit zien. Je kan kiezen tussen 3 rassen: Human, Elf of Beastren. Deze hebben ieder 2 body types met daarna weer 9 soorten lichamen gebaseerd op je body type. De game maakt gebruik van real-life data om gezichten zo bewerkbaar mogelijk te maken. Jouw personage heeft natuurljk meerdere mogelijke classes om uit te kiezen. Echter werkt het systeem hier anders, je kiest uit 4 ‘vocations’: Thief, Mage, Fighter en Archer. Vanuit daar bouw je jouw personage uit naar nog veel meer dan die basiskeuzes. Onderweg kan je veel NPC’s tegenkomen en daarmee kan je banden opbouwen, je kan ze zelf uitnodigen in je eigen huis. Je eigen huis? Jep, ook dat kan in deze game!

Pawns

Pawns zijn AI-controlled companions. Deze zijn bedacht om je een iets minder eenzame reis te bieden. Je kan 1 pawn zelf customisen, zoals in Baldur’s Gate 3, maar dan een daadwerkelijke volgeling en niet iemand die je nightmare fuel komt geven. Je kan naast deze pawn er nog 2 krijgen, die gemaakt zijn door andere spelers. Daarnaast is het handig om je pawns strategisch in te zetten, als het aankomt op hun skills, specialisaties en perks. Ik ben zelf enorm benieuwd naar hoe dit systeem gaat werken, gezien er veel nieuws rondgaat over dat de verbeteringen immens zijn. Dit geeft mij het gevoel dat ik de multiplayer ervaring toch een beetje kan voelen!

Er is natuurlijk nog veel en veel meer te vertellen over Dragon’s Dogma 2. In het volgende artikel gaan we meer in op de combat en classes. Lees je met ons mee?