Pokémon TCG: Scarlet & Violet Twilight Masquerade

Hoewel de verkoop van Pokémon kaarten minder goed lijkt te gaan dan voorgaande jaren, gaat de TCG in volle vaart door met nieuwe expansions. Deze keer Twilight Masquerade, een set die de focus legt op de nieuwe legendarische Pokémon: Ogerpon. Daarnaast nog een hoop andere Pokémon die we uit de nieuwste game DLCs kennen.

De nieuwe trading card expansion, Twilight Masquerade, zal nieuwe ACE SPEC trainer kaarten, speciale energy kaarten, zeven ex kaarten, zeven tera ex kaarten en 21 illustration rare kaarten , 11 special illustration kaarten, supporter kaarten en zes hyper rare gold etched kaarten.

De Twilight Masquerade uitbreiding zal in booster packs, elite trainer boxes, special collections bij Pokémon center online en andere retailers te verkrijgen zijn. Veel van dit soort speciale producten zijn in Nederland echter moeilijk te verkrijgen. Zo krijgen de Pokémon centers een speciale Elite trainer box met twee extra boosters, en een speciale kaart met het Pokémon center logo.

Het zijn echter moeilijke tijden voor de Pokémon TCG. Slechte reviews voor Scarlet en Violet hebben de franchise geen goed gedaan. Daarnaast natuurlijke de oplopende kosten, de slechte wereld economie en de staat van de kaarten. Veel recente kaarten zijn gebrekkig in kwaliteit en vertonen gelijk vanuit de verpakking al gebreken die normaal pas na jaren slechte opslag zouden voorkomen.

In verschillende onderzoeken en gesprekken met retailers bleek dat winkels moeite hebben met de vooraad Scarlet and Violet TCG. Deze problemen gaan UK tot aan Australië en de Verenigde Staten. Enkele zaken lieten weten dat de pre-orders voor de Paldean Fates set zo’n 60% minder zijn dan de vorige speciale set, Crown Zenith. Andere winkels zeggen nog maar de helft van het normale aantal booster boxen te verkopen.

Het is dan ook de vraag of Twilight Masquerade hier verandering in gaat brengen. Ogerpon lijkt een geliefde Pokémon te zijn en brengt wat interessante mechanics met zich mee.

De set zal op 24 mei uitkomen, net 2 maanden na de meest recente set Temporal Forces.